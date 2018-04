Panchieri (Pd): "Amministrazione-Confcommercio, si riapra il dialogo"

Altre notizie brevi

sabato, 21 aprile 2018, 15:54

Ottimo risultato per il sindacato Nursind per il rinnovo delle candidature Rsu 2018. "Si desidera ringraziare tutti i colleghi e simpatizzanti - si legge in una nota - per essersi recati a votare, il 17, 18 e 19 aprile, per il rinnovo delle Rappresentanze Unitarie Sindacali della nostra Azienda USL.

sabato, 21 aprile 2018, 14:47

Continuano in Lucchesia gli incontri dal titolo "Genitori 2.0 - Come sopravvivere nel terzo millennio da genitori sufficientemente buoni" rivolti ai genitori dei bambini che frequentano i nidi d'infanzia del Comune di Lucca ed organizzati dalla dirigente psicologa responsabile del Consultorio della Piana di Lucca, dottoressa Patrizia Fistesmaire, e dai...

sabato, 21 aprile 2018, 13:39

–25 aprile in sella alla bicicletta, ad Altopascio, con la “Biciclettata della Liberazione”. Si chiama così l’iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale insieme con il Comune di Ponte Buggianese, l’Anpi e con numerose associazioni del territorio, che per mercoledì prossimo propone una giornata in mezzo alla natura e sulle due ruote per...

sabato, 21 aprile 2018, 11:01

Giovedì 26 aprile alle 21.15 a salire sul palco di Artè, nell'ambito della stagione artistica dal comune di Capannori diretta e organizzata da Battista Ceragioli Management, sarà Debora Caprioglio che in "Callas D'Incanto" vestirà i panni di Bruna, la governante di Maria Callas dal 1953 al 1977.

sabato, 21 aprile 2018, 10:45

Voto per il rinnovo Rsu nel pubblico impiego (17-18-19 aprile): grande soddisfazione per il risultato che afferma, ancora una volta, la Funzione pubblica Cgil di gran lunga come il primo sindacato in Toscana, con oltre il 42% dei voti e una distanza di oltre 20 punti percentuali dalla seconda sigla sindacale.

sabato, 21 aprile 2018, 08:53

L'appuntamento con la manifestazione per la pace è alle 16 in piazza San Frediano da cui partirà il corteo che arriverà a piazza San Francesco luogo dove è collocato l'ulivo della pace e si terranno alcune brevi letture.

venerdì, 20 aprile 2018, 22:02

Ad Altopascio dopo l'exploit della Lega alle elezioni politiche del 4 marzo il Movimento non allenta il contatto diretto con il territorio; tutt'altro. A definire la scaletta dei prossimi appuntamenti nella cittadina del Tau è Simone Marconi, commissario della sezione Altopascio-Montecarlo, che mette le cose in chiaro: "Non abbiamo intenzione...

venerdì, 20 aprile 2018, 21:49

Una serie di escoriazioni in varie parti del corpo, alcuni ematomi e indubbiamente molta paura per un anziano agricoltore amatoriale sull'ottantina, che nel primo pomeriggio di oggi, nel mentre che stava effettuando alcuni lavori nel suo podere a Mastiano, nei pressi di Aquilea, si è rovinosamente ribaltato con il suo...

venerdì, 20 aprile 2018, 18:42

Si sono conclusi da poco gli scrutini inerenti al rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie in molti Enti pubblici locali e nel settore Sanità. "La Uil Fpl cresce ovunque entrando in rappresentanza anche in alcuni enti dove non era presente tre anni fa.

venerdì, 20 aprile 2018, 17:31

La Croce Verde P. A. Lucca rende noto che è stata convocata l’assemblea ordinaria dei soci, avente come ordine del giorno il bilancio consuntivo 2017. La prima convocazione è prevista per le ore 5:30 del giorno 21 aprile, mentre la seconda convocazione è fissata per le ore 10:30 di domenica...