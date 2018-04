Presentazione del libro “Il mio mistero è chiuso in me alla biblioteca della scuola media Carlo Del Prete

Altre notizie brevi

martedì, 17 aprile 2018, 13:28

Tutela del patrimonio naturale e culturale, aumento delle opportunità di impiego, sicurezza della navigazione. Questi i temi al centro del terzo avviso del Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020, che sarà presentato al Palazzo Ducale di Lucca venerdì 20 aprile a partire dalle 9.30 e fino a metà pomeriggio.

martedì, 17 aprile 2018, 12:02

Si intitola 'L'impertinente' lo show che l'attore e comico romano Dado, metterà in scena giovedì 19 aprile alle ore 21 ad Artè nell'ambito della stagione artistica.

martedì, 17 aprile 2018, 11:47

Sabato 21 aprile alle ore 17 presso la biblioteca comunale Carlo Cassola di Montecarlo (Via Roma 3) si terrà la conferenza "Montecarlo e la nobiltà locale". Il convegno, organizzato dalla sezione Pescia-Montecarlo-Valdinievole dell'Istituto Storico Lucchese, prevede gli interventi di:

martedì, 17 aprile 2018, 11:27

Domani, mercoledì 18 aprile, alle ore 21 al polo culturale Artémisia si svolgerà l'iniziativa "Incontriamo la comunità musulmana" per approfondire i principi fondamentali della religione islamica. L'incontro rientra nel ciclo "A scuola di pace dalle religioni..." promosso dall'associazione "I ricostruttori" in collaborazione con il Comune con l'obiettivo di conoscere le...

martedì, 17 aprile 2018, 10:29

Giovedì 19 aprile alle ore 17 a Palazzo Pretorio (Via V. Veneto, 1) l'Accademia Lucchese di Lettere Scienze ed Arti ha organizzato la conferenza del Socio Mons Giuseppe Ghilarducci sul tema: “San Martino. La quarta Cattedrale di Lucca. Otto secoli di interventi”.

martedì, 17 aprile 2018, 09:10

"Restiamo basiti nell'apprendere che a livello regionale è in elaborazione un progetto per la nascita di un'Agenzia Regionale gestita da privati per il servizio del 118". Così Gianni Piccini, coordinamento Nursind Toscana, commenta alcune notizie comparse nei giorni scorsi sulle pagine dei giornali.

martedì, 17 aprile 2018, 09:07

Dopo i due eventi di Lucca e Castelnuovo di Garfagnana, rispettivamente a Verdemura e Selvaggia il libro sarà presentato nella splendida cornice di Colle di Compito (LU) presso Il Centro Culturale "Le Macine", venerdì 20 aprile alle 17 una nuova presentazione per il libro del professor Paolo Emilio Tomei e...

lunedì, 16 aprile 2018, 16:30

Officina Natura rinnova l'invito al terzo incontro (saltato la volta precedente causa maltempo) del progetto NATURAlmente Avventura 2.0! dedicato ai ragazzi dai 12 ai 15 anni, che si terrà domenica 22 aprile dalle ore 9.30 alle ore 13.

lunedì, 16 aprile 2018, 16:29

Domani, martedì 17 aprile, alle ore 21 al museo Athena di Capannori si svolgerà l'incontro "Lucca MMMV". La serata, promossa dal Comune di Capannori e dall'associazione culturale Ponte e inserita all'interno del ciclo "A veglia col Ponte", è dedicata a un racconto di Lucca (storia, tradizione, aneddoti, suoni, fatti e...

lunedì, 16 aprile 2018, 15:00

Gestire il paziente anziano sottoposto a diverse cure farmacologiche. E’ questo il tema del convegno dal titolo “La difficile gestione del paziente anzianopolitrattato”, organizzato dalla Società Medico Chirurgica Lucchese nell’ambito dei percorsi professionalizzanti in medicina generale, che si terrà sabato 21 aprilealle ore 8.30 a Villa S.