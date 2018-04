Presentazione del romanzo di Sandro Bartolini al centro socio-culturale "Chiavi d'Oro"

Altre notizie brevi

sabato, 7 aprile 2018, 18:49

Si parte dalle piccole cose per realizzare grandi progetti. Così oggi (sabato 7 aprile) sei richiedenti asilo ospitati sul territorio comunale di Porcari hanno aderito all'iniziativa promossa dall'assessorato al Sociale per restituire decoro ad aree degradate o vittima dell'inciviltà.

sabato, 7 aprile 2018, 11:42

Ad Altopascio si cercano tirocinanti. Fino a sabato 21 aprile alle 13, c'è tempo per partecipare alle selezioni per svolgere tirocini non curriculari al Comune di Altopascio: un modo per i giovani di fare esperienza direttamente sul campo e misurarsi concretamente col mondo del lavoro.«Dopo i contratti di formazione lavoro...

sabato, 7 aprile 2018, 11:41

Lunedì 9 aprile alle ore 21 al cinema teatro Artè di Capannori si svolgerà il primo "Memorial Nicola Galli". La serata si tiene per ricordare il giovane base jumper originario di Colle di Compito scomparso un anno fa durante un lancio in Trentino. Sarà proiettato un video seguito da testimonianze...

sabato, 7 aprile 2018, 10:31

Nell'ambito della rassegna teatrale per ragazzi "Briciole di Teatro 2018" promossa dal Centro culturale di Tassignano assieme al Comune di Capannori, domani (domenica 8 aprile) alle ore 16 al polo culturale Artémisia di Tassignano si svolgerà lo spettacolo "La strega nel bosco" presentato da "La dama e l'unicorno".

sabato, 7 aprile 2018, 08:57

"La cosiddetta sinistra non ha capito di aver perso le elezioni e che le logiche stantie dell'antifascismo sono state rigettate dalla stragrande maggioranza del popolo Italiano - dichiara Leonardo Cabras, Coordinatore del centro Italia per Forza Nuova - per questo è perfettamente inutile il loro antifascismo d'accatto: la repressione ci...

venerdì, 6 aprile 2018, 16:12

Anche quest’anno prenderà avvio il corso “SOS sostegno” voluto dall’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara e organizzato in collaborazione con il CTS di Lucca. Considerata la necessità di formare decine di docenti, di ogni ordine e grado, che si trovano impegnati su posti di sostegno, privi di specifica...

venerdì, 6 aprile 2018, 14:21

Arricchita di ulteriori pannelli illustrativi la mostra 'Petali di devozione, i fiori nelle piccole immagini della devozione popolare" allestita al Museo Athena di Capannori a cura dell'Associazione Culturale Ponte in collaborazione con il Comune. L'esposizione, che resterà aperta fino al prossimo 14 aprile, pone l'attenzione su un particolare settore delle...

venerdì, 6 aprile 2018, 14:13

Torna domenica 8 aprile la visita guidata all'Oasi Wwf "Bosco del Bottaccio" di Castelvecchio di Compito, area naturalistica dove sono ancora conservati il bosco e la zona umida a testimonianza di quello che un tempo era il paesaggio delle pianure interne della Toscana.

venerdì, 6 aprile 2018, 11:43

Stamattina in centro storico a Lucca, in via del Fosso, i vigili del fuoco hanno recuperato una donna caduta in acqua. È stata portata in ospedale a Lucca in codice giallo. Pare che in passato la donna avesse tentato di togliersi la vita.

venerdì, 6 aprile 2018, 11:37

Finalmente iniziano i campionati di Baseball e di Softball. Le Nuove Pantere Lucca scenderanno in campo con ben 5 squadre. Daranno il via al campionato la serie B di Softball e la serie C di Baseball, entrambe fuori casa incontreranno rispettivamente il Pianoro softball e L'Arezzo.