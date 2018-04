Programmazione cineforum Ezechiele a Lucca e Capannori dal 14 al 18 aprile

venerdì, 13 aprile 2018, 13:31

Sabato 14 aprile, domenica 15 aprile, lunedì 16 aprile alle 21.00 al Cinema Artè Capannori "Il Filo Nascosto" Usa/Gran Bretagna, 2017 – 130′ di Paul Thomas Anderson con Daniel Day-Lewis, Lesley Manville, Vicky Krieps.



Il nuovo film di Paul Thomas Anderson, Il filo nascosto, dipinge un ritratto illuminante di un artista e di un percorso creativo, e delle donne che fanno funzionare il suo mondo.Reynolds Woodcock è un rinomato stilista britannico che, insieme alla sorella Cyril, conosce il massimo del successo negli anni Cinquanta vestendo la famiglia reale e l'élite che conta. Dal punto di vista sentimentale, però, ha relazioni brevi con una serie di donne fino a quando non incontra Alma, destinata a divenire la sua amata e la sua musa. Innamorandosi, per la prima volta si ritroverà a dover conciliare vita personale e professionale.



"Straordinario dal punto di vista formale, con una scrittura precisa e intelligente, ha in Daniel Day-Lewis e Vicky Krieps due interpreti perfetti, capaci di dare corpo, voce, sguardi ed espressioni a quei sentimenti di esaltazione e oppressione assieme che si provano durante la visione di un vero capolavoro". (Federico Gironi – Comingsoon.it)

Martedì 17 aprile 2018 ore 21.30Cinema Astra – Prime visioniOLTRE LA NOTTEdi Fatih Akin – Germania, 2017 – 100' con Diane Kruger, Denis Moschitto, Johannes KrischGolden Globe come miglior film straniero, Premio per la migliore interpretazione femminile a Diane Kruger al Festival di CannesSenza che se lo aspettasse, Katja vede la sua vita andare in frantumi: il marito e il figlio muoiono in seguito all'esplosione di una bomba nella comunità turco-tedesca di Amburgo. La polizia arresta due sospetti, una giovane coppia neonazista. Katja ha sete di giustizia e per lei non c'è altra soluzione chemeditare vendetta per la sua famiglia. "Fatih Akin si è rivelato al pubblico internazionale con un grande film, La sposa turca, Orso d'oro a Berlino nel 2004. Dopodiché il regista tedesco di origini turche non è più riuscito a raggiungere quei livelli. Con Oltre la notte Akin piazza una bella zampata con una dura e coerente riflessione sull'odio che pervade la società. Non c'è spazio per alcun conforto nella situazione che Katja affronta. E non ne sono offerti agli spettatori" (Piero Zardo, Internazionale),

Mercoledì 18 aprile 2018 ore 21.30Auditorium Fondazione Banca del MonteUna vita da regista: Roman Polanski(THE FEARLESS VAMPIRE KILLERS) PER FAVORE NON MORDERMI SUL COLLOdi Roman Polanski – Usa, 1967 – 107' con Roman Polanski, Sharon Tateversione originale con sottotitoliIl professor Abronsius e il suo assistente Alfred arrivano in Transilvania a caccia di vampiri. Penetrano nel castello del conte von Kroloc, capo dei vampiri, che ha rapito la bella locandiera di cui è già cotto il buon Alfred.Felice incursione di Polanski nel mondo di Dracula & Co, memorabile per sapienza cinematografica, tra horror e commedia. Polanski-Alfred è davvero notevole, Sharon Tate è splendida.



SAVE THE DATE



Dal 21 aprile al 4 maggio godetevi il cinema di qualità con la rassegna PRIMAVERA D'ESSAI – UNA FESTA DEL CINEMA al Cinema Artè di Capannori e alla Fondazione Banca del Monte di Lucca.Un unico programma, dieci film e due incontri, un abbonamento speciale, una festa per tutti gli amanti del cinema di qualità.