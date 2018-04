Recuperata dai vigili una donna caduta in acqua in via del Fosso

venerdì, 6 aprile 2018, 11:43

Stamattina in centro storico a Lucca, in via del Fosso, i vigili del fuoco hanno recuperato una donna caduta in acqua. È stata portata in ospedale a Lucca in codice giallo. Pare che in passato la donna avesse tentato di togliersi la vita.