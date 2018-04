Rifiuti zero, corso di formazione a Capannori

martedì, 24 aprile 2018, 08:47

Corso di formazione su "Il ruolo dei Centri di Ricerca Rifiuti Zero e l'analisi del Rifiuto Residuo" presso il Polo Tecnologico del comune di Capannori.



Venerdi' 27 aprile: ore 17:00 accoglienza dei corsisti presso il Polo Tecnologico di Segromigno in Monte, via Nuova 44A, ore 19:30 cena conviviale (facoltativa) ore 21:00, saluti dell'assessore all'ambiente di Capannori Matteo Francesconi; ore 21:15 breve autopresentazione dei corsisti.



Sabato 28, ore 9:00, saluti del sindaco Luca Menesini; ore 9:15 Rossano Ercolini, direttore del Centro Ricerca Rifiuti Zero, presenta i 10 passi verso Rifiuti Zero (o verso lo Zero Waste) ore 10:00, Daniele Guidotti, direttore del Sistema di Riuso Solidale Daccapo presenta i "villaggi di riparazione - riuso" ore 10:30, Daniele Guidotti, Daniele Stefani, Marilina Santini, Simone Tomei collaboratori del CRRZ (Le Famiglie RZ, gli Eventi RZ, marce non competitive e acquisti responsabili) - Serena Vizzoni del negozio “Lo spaccio tutto sfuso” di Viareggio, presentano esempi concreti di riduzione dei rifiuti - “Zero Waste Food” interviene Edi Bianchi della 5R Zero Sprechi di Brescia – intervento di Danilo Boni (ZWI) “sull’esperienza della riduzione dei Rifiuti al Giro D’Italia” – esperienze e possibilità di finanziamento per progetti associativi di sostenibilità ambientale a cura di Lorie Mallauran. ore 11:30, Enzo Favoino coordinatore scientifico del CRRZ e di ZWE, presenta: “da meno 100 kg. Di rifiuto urbano residuo alla responsabilità estesa dei produttori” con particolare riferimento agli imballaggi plastici. ore 12:00, Rossano Ercolini presenta "L'analisi del Rifiuto Residuo in cattedra" con il coinvolgimento dei corsisti nella " riprogettazione partecipata" ore 13:30 pranzo conviviale (facoltativo) ore 15:00, rassegna dei "Prodotti della Doppia Sporca Dozzina" con "casi studio" (capsule e cialde per il caffè, il bicchierino Estathè, i pannolini lavabili, gli accendini, spazzolini ecc) ore 16:00 "Spazio alle Domande" ore 17:00 presentazione di brani della Conferenza-Spettacolo "Gli Oceani di Plastica e il Capitano Nemo" di Rossano Ercolini con la collaborazione tecnica di Marilina Santini, seguirà un breve intervento di Enzo Favoino sulla campagna delle eco-notate in acqua fredda per la difesa dei mari dalle plastiche. ore 18:00 presentazione del Progetto per la scuola "I Club dell'Albatros" da parte della classe 5^ A di Marlia e del caso studio sulle figurine stickers i cucciolotti e Panini. ore 18:30 conclusione della giornata. (Cena Libera).



Domenica 29, ore 9:00, Terza Edizione di "Imprese Verso Rifiuti Zero": premiazione e presentazione di "Buone Pratiche di Impresa" e di riuscito coinvolgimento della Responsabilità Estesa dei Produttori, ore 9:15 presentazione del video sul Progetto Life "ECOPULPLAST" interviene Marco Severini titolare della Selene Spa. ore 9:30 Premiazione presentazione Aziende e Progetti premiati 2018 (a cui verrà tra l'altro consegnata la scultura dell'artista Stefania Brandinelli), ore 12:00 consegna degli attestati di partecipazione al corso di formazione; ore 12:30 conclusioni.



Poichè il numero dei partecipanti al corso previsto non può essere superiore alle 80 persone si prega di iscriversi almeno entro il 18 Aprile. Per l’iscrizione richiediamo un contributo volontario non inferiore ai 35,00 euro (non inclusivo di pasti) da versare su Banca Prossima del gruppo Intesa Iban: IT22S0335967684510700212383 intestato a Zero Waste Italy. Per Registrarsi compilare il modulo mediante questo link: https://goo.gl/forms/2W9VFaWLa35v5RUp1 Per ulteriori informazione contattare i seguenti numeri 3382866215 - 3480894509, o e-mail : centrorifiutizero@gmail.com