Riunione Cna sull’autotrasporto a Lucca

domenica, 15 aprile 2018, 17:06

Il rinnovo del contratto nazionale e dell’accordo regionale del settore merci saranno al centro dell’incontro che la Fita Cna di Lucca ha organizzato per martedi 17 aprile alle ore 19 nella sede provinciale di Lucca, in via Romana 615/p.

A parlare delle novità e ad entrare nel dettaglio dei due documenti, sarà Riccardo Masini coordinatore della Cna Fita Toscana.