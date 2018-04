Room6, B.K e Brawndo Von Petroff i finalisti del contest musicale Artemica

Altre notizie brevi

giovedì, 19 aprile 2018, 15:13

Nell'ambito della stagione 2018 promossa dal Comune e organizzata e diretta da Battista Ceragioli Management, venerdì 20 aprile alle ore 21 ad Artè la Compagnia del Molo metterà in scena (pr gentile concessione della MTP Concessionari Associati s.r.l., Roma) la commedia brillante 'Gli allegri chirurghi' di Ray Cooney' per la...

giovedì, 19 aprile 2018, 12:49

Sono oltre 15 le associazioni che hanno promosso una manifestazione a Lucca sabato prossimo 21 aprile, per chiedere la pace, ora.

giovedì, 19 aprile 2018, 12:37

PalP Lucca annuncia l'adesione alle iniziative contro la guerra che sono state organizzate venerdì e sabato a Lucca. "Dobbiamo ringraziare il premier Gentiloni per aver manifestato esplicitamente il ruolo guerrafondaio che il nostro paese condivide partecipando all'Alleanza atlantica: “L'Italia non è un paese neutrale, siamo coerentemente, da più di sessant'anni,...

giovedì, 19 aprile 2018, 10:16

"Il problema delle lunghe liste di attesa non può essere risolto cedendo ai privati controlli e visite mediche. La Regione intervenga per far ritirare la delibera dell'Azienda sanitaria Toscana Centro". È la richiesta che arriva dal coordinamento di Liberi e Uguali Toscana che contesta il recente Avviso di manifestazione di...

giovedì, 19 aprile 2018, 09:21

Esce in questi giorni il nuovo numero doppio della Rivista di studi sull'editoria di pregio e il libro illustrato Rara Volumina (numero 1/2 2016). Per la secondo anno consecutivo, la rivista esce in coedizione con l'Accademia Lucchese di Scienze Lettere ed Arti.

giovedì, 19 aprile 2018, 09:02

Sabato 21 aprile 2018 alle ore 17.30 presso Villa Bottini si terrà l'evento “Nascita e prospettive del Centro Ecumenico a Lucca” con interventi di Alessandro Tambellini, Sindaco di Lucca, Don Mauro Lucchesi, Vicario episcopale per l’Ecumenismo e Samuele Del Carlo (Chiesa Evangelica Valdese Lucca).

mercoledì, 18 aprile 2018, 17:51

Arriva il finanziamento strutturato per il Gestore GAIA S.p.A: è stata infatti aggiudicata oggi la gara per la scelta del finanziatore della somma di 105 milioni di euro, necessaria alla realizzazione degli investimenti previsti dal Piano di Ambito.

mercoledì, 18 aprile 2018, 17:15

"Sono rimasta sconcertata-afferma Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale della Lega- nel vedere l'eloquente video in cui uno studente lucchese intima brutalmente al proprio professore di dargli la sufficienza, ordinandogli, addirittura, di mettersi in ginocchio." "Una scena allucinante-prosegue il Consigliere-che è aggravata dal sottofondo di risate scomposte da parte dei...

mercoledì, 18 aprile 2018, 16:17

Sulla a/11, vicino Ponte a Nievole un automobilista si è dileguato dopo essere finito contro un camper. Si tratta di un 35enne residente in provincia di Lucca, che è stato poi intercettato a Calenzano da una pattuglia della sottosezione di Firenze Nord, che lo stava cercando.

mercoledì, 18 aprile 2018, 15:47

Il Gruppo Culturale e Ricreativo “La Sorgente” di Guamo indice il bando per il “VII° Premio d’Arte ‘La Sorgente’ edizione 2018 che si terrà in un solo giorno il 27 maggio e questo evento si svolgerà nell’ambito della “XIX.a Festa della Sorgente a Guamo nei giorni di 25/26 e 27...