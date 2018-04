S.Messa alla Confartigianato per l'Ascensione

Altre notizie brevi

venerdì, 27 aprile 2018, 11:20

“Auser Lucca Insieme Circolo Culturale” e “Auser Volontariato Territoriale” in ricordo del socio e fondatore Giuseppe De Francesco, organizzano nella città di Lucca per domenica 13 maggio 2018 un concorso di pittura estemporanea denominato “Estemporart: Lucca, vie, piazze e monumenti attraverso il colore”.

venerdì, 27 aprile 2018, 11:09

Il Salone per la cura e il benessere della persona Luca Piattelli, con sede in via privata delle Rose, Chiesina Uzzanese, cerca, per ampliamento del proprio organico, estetista qualificata con esperienza. Il contratto proposto sarà a tempo determinato, con prospettiva di trasformazione dello stesso a tempo indeterminato.

venerdì, 27 aprile 2018, 10:27

Sabato 5 maggio 2018, a partire dalle ore 15:00, si terrà la ottava edizione del Premio Cerruglio, il concorso letterario organizzato dalla Sezione UNUCI di Lucca sui temi della difesa e della sicurezza.Alle 16:00 è prevista anche una tavola rotonda dal titolo "Politiche di sicurezza internazionale e difesa degli interessi...

venerdì, 27 aprile 2018, 10:24

«E poi, proprio mentre si accingeva a chiedere il rimborso per la visita erogata oltre i tempi di legge, sul foglio di prenotazione ha trovato in fondo in fondo un righino piccino piccino picciò che riportava la disponibilità immediata per la visita gastroenterologica richiesta dal paziente versiliese anche per il...

venerdì, 27 aprile 2018, 10:08

Scarti tessili che da rifiuti diventano fashion, imballaggi che trovano una nuova vita nell'arredo urbano, fondi di caffè usati per coltivare funghi, lombrichi utilizzati per concimare il terreno: sono solo alcuni esempi di economia circolare che rendono virtuosa la Regione Toscana.

venerdì, 27 aprile 2018, 09:03

Una tappa obbligata, per chi non è in possesso del diploma professionale per i Servizi Sanitari, per diventare Oss e quindi lavorare anche negli ospedali e cliniche private. Ci sono ancora pochi posti disponibili per il percorso formativo in addetto all'assistenza di base, meglio conosciuto come Adb, e in altre...

venerdì, 27 aprile 2018, 09:00

Felice Marra, presidente di 3Generazioni L'unione generazionale per il progresso, interviene a seguito dei recenti episodi di bullismo avvenuti nella città di Lucca e che hanno avuto un risalto nazionale. "La nostra città di Lucca - commenta - recentemente è stata al centro della cronaca nazionale in merito ai gravi...

giovedì, 26 aprile 2018, 16:40

Domani, venerdì 27 aprile alle ore 21 ad Arté, nell'ambito della Stagione Artistica promossa dal Comune e da Battista Ceragioli Management è in programma

giovedì, 26 aprile 2018, 16:14

La Federazione Provinciale del Partito Socialista Italiano vuole ringraziare pubblicamente Riccardo Nencini segretario Nazionale del PSI e Vice Ministro ai Trasporti ed Infrastrutture nei Governi Renzi e Gentiloni per "la sua instancabile opera sviluppatasi dal 28 febbraio 2014 ad ora per lo sviluppo economico e sociale dell'intera Provincia di Lucca.

giovedì, 26 aprile 2018, 16:02

L'Associazione Artistico Culturale "Laboratorio Brunier" organizza gli eventi nella prestigiosa Villa Bottini di Lucca "MusicArt - Promenade fra Musica, Colori e Sapori" in cui immersi in un'atmosfera settecentesca sarà possibile visitare la Villa accompagnati da una guida turistica; partecipare ad un intrattenimento musicale, e danze settecentesche, con artisti e figuranti...