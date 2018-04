Sabato a San Micheletto in scena "E se fussen di Lucca?"

venerdì, 27 aprile 2018, 18:00

Terzo appuntamento della rassegna teatrale "Chi è di scena! Solidale 2018", organizzata dalla F.I.T.A. - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che si terrà nella Sala dell'Affresco del Complesso Monumentale di San Micheletto, sabato 28 aprile alle ore 21:15. In scena "E se fussen di Lucca?" commedia in leggero vernacolo lucchese di Marco Nicolosi, proposto dalla Compagnia La Combriccola. L'incasso della serata sarà devoluto in beneficenza all'Associazione A.N.F.F.A.S. onlus Lucca.

Per informazioni e prenotazioni: Rita al numero 320/6320032 o alla casella di posta elettronica fitalucca@gmail.com.

Tutti i programmi delle rassegne organizzate dalla F.I.T.A. Lucca sono consultabili sul sito www.fita-lucca.it.