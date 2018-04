Terzo incontro di Percorsi d'arte a Lucca

mercoledì, 18 aprile 2018, 11:50

Giovedì 19 aprile alle ore 16:00 terzo incontro di Percorsi d'arte a Lucca 2018, dal titolo La chiesa di Santa Maria della Rosa: committenza mercantile e spazi cittadini nel pieno medioevo.

La visita a questo piccolo gioiello di gusto gotico illustrerà le varie fasi di sviluppo ed utilizzo della chiesa, che deve la sua costruzione a un gruppo di mercanti lucchesi agli inizi del Trecento, come luogo di devozione di una effigie miracolosa, cioè l'immagine della Vergine che porge una rosa al Bambino che ha in grembo, protagonista del miracolo accorso a un giovane pastore muto nel 1260.

La chiesa di Santa Maria della Rosa non fu solo un luogo di ritrovo di mercanti e di confraternite ma anche luogo di preghiera di santi lucchesi come san Giovanni Leonardi, rettore della confraternita per alcuni anni, e santa Gemma Galgani che spesso vi si recò negli ultimi anni della sua vita.

Ingresso libero – Appuntamento davanti alla chiesa.