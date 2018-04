Toscana: seconda regione del centro Italia per aziende puntuali nei pagamenti

Altre notizie brevi

lunedì, 23 aprile 2018, 16:15

Ha suscitato molta eco il convegno svoltosi sabato scorso in Confartigianato su “Le truffe agli anziani” organizzato dal Gruppo ANAP provinciale (Associazione Nazionale Pensionati della Confartigianato) con il patrocinio della Prefettura di Lucca.

lunedì, 23 aprile 2018, 15:19

Prosegue il percorso di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, per il potenziamento del sistema elettrico del territorio lucchese: domani, martedì 24 aprile, la società elettrica effettuerà un importante intervento nel comune di Montecarlo per il restyling di alcune cabine...

lunedì, 23 aprile 2018, 14:45

«Tutto come previsto fin dal 2015 da Forza Italia: la riforma della sanità toscana ha fatto comodo alla strana coppia Rossi-Saccardi per mescolare in tavola le carte di una contabilità sul filo del rasoio ma nei fatti ha impoverito i servizi e creato nuove figure d'apparato appesantendo il sistema.

lunedì, 23 aprile 2018, 11:56

Al centro le "mamme rare" e il loro impegno verso le sfide quotidiane che la vita impone: il 5 e il 6 maggio al via "Io per lei", la campagna di primavera di Fondazione Telethon e Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM) per supportare la ricerca scientifica sulle malattie...

domenica, 22 aprile 2018, 19:50

"Wanderlust". Ossia il forte e irresistibile impulso a viaggiare, girare il mondo per incontrare e conoscere. Questo il titolo che il Ristorante il Grammofono di Lucca ha scelto per la serata di venerdì 27 aprile: una cena, opera della chef Clara Ferretti (vincitrice della Gara fra giovani chef lucchesi nella...

domenica, 22 aprile 2018, 13:38

A partire dal 24 e fino 30 aprile presso il Granaio di San Pietro a Vico, si terrà la settimana del cibo, della buona musica e della birra.

sabato, 21 aprile 2018, 19:06

La manifestazione odierna organizzata da 16 associazioni e due coordinamenti, ha visto una grande partecipazione di persone appartenenti alle organizzazioni promotrici e tanti cittadini. In oltre duecento si sono ritrovati in piazza San Frediano per poi percorrere un tratto di via Fillungo ed arrivare in piazza San Francesco, luogo dove...

sabato, 21 aprile 2018, 16:40

ll Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Capannori prende atto che nella discussione sull'hangar militare di Tassignano si è inserita la Sig.ra Miccichè:

sabato, 21 aprile 2018, 15:54

Ottimo risultato per il sindacato Nursind per il rinnovo delle candidature Rsu 2018. "Si desidera ringraziare tutti i colleghi e simpatizzanti - si legge in una nota - per essersi recati a votare, il 17, 18 e 19 aprile, per il rinnovo delle Rappresentanze Unitarie Sindacali della nostra Azienda USL.

sabato, 21 aprile 2018, 14:47

Continuano in Lucchesia gli incontri dal titolo "Genitori 2.0 - Come sopravvivere nel terzo millennio da genitori sufficientemente buoni" rivolti ai genitori dei bambini che frequentano i nidi d'infanzia del Comune di Lucca ed organizzati dalla dirigente psicologa responsabile del Consultorio della Piana di Lucca, dottoressa Patrizia Fistesmaire, e dai...