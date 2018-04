UIL FPL: "La busta paga del comparto ai Raggi X"

Altre notizie brevi

martedì, 3 aprile 2018, 21:10

Giovedì 5 Aprile alle ore 16 presso la sede Auser di Lucca Via Mordini 48, prende inizio il Corso di motivazione al benessere del dottor Ferdinando Regina (quattro incontri nei giorni di giovedì 5-12-19-26 aprile ).

martedì, 3 aprile 2018, 17:20

Domani, mercoledì 4 aprile, alle ore 18 al polo culturale Artémisia si svolgerà l'incontro "50 milioni di anni alla conquista dei mari: la straordinaria evoluzione di balene e delfini". Relatore sarà il paleontologo Giovanni Bianucci del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa. L'ingresso è gratuito.

martedì, 3 aprile 2018, 16:15

Si tiene il 4 e 5 aprile il secondo mercato artigianale che la Cna organizza in collaborazione con Piazzarte.

martedì, 3 aprile 2018, 15:42

Il giorno 11 aprile entrerà in vigore il regolamento UE n. 2017/2158 che introduce nuovi obblighi in materia di sicurezza alimentare per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori. Il regolamento concerne l’obbligo di limitare la formazione dell’acrilammide, un composto cancerogeno che si forma naturalmente durante le attività di...

martedì, 3 aprile 2018, 15:23

Domani, giovedì 4 aprile alle ore 21, nei locali parrocchiali di Segromigno in Monte si terrà un'assemblea pubblica sul tema della sicurezza del territorio rivolta ai cittadini delle frazioni di Segromigno in Monte, San Pietro a Marcigliano e Sant'Andrea in Caprile.

martedì, 3 aprile 2018, 15:21

Sono iniziati oggi (martedì) da parte di Acque spa i lavori per la riparazione delle tubazione delle fognature nei pressi della stazione di sollevamento in via Lombarda a Lammari nel tratto che va dalla cartiera al bar Redo.

martedì, 3 aprile 2018, 13:18

La piscina comunale di Capannori domani, mercoledì 4 aprile, sarà chiusa al pubblico per consentire lo svolgimento di alcuni interventi tecnici. L’impianto riaprirà regolarmente giovedì 5 aprile.

martedì, 3 aprile 2018, 12:54

Venerdì 6 aprile alle ore 21 nella Sala Pardi del polo culturale Artémisia è in programma la presentazione del libro 'Morir d'amore'- libro di canzoni disegnate di Marco Da Torre (Editrice Carmignani).A presentare la serata che si alternerà fra piccole conversazioni e l'esecuzione di canzoni d'autore insieme ai brani del...

martedì, 3 aprile 2018, 12:30

Fratelli d'Italia Lucca comunica che la propria sede in via Cavour 233 (nei pressi della stazione ferroviaria) dal 4 aprile è aperta tutti i mercoledì e i venerdì con orario 17-20. Dalla settimana prossima è prevista anche l'apertura mattutina tutti i giorni dalle 10 alle 12.

martedì, 3 aprile 2018, 11:29

Ieri, dalle 22 in poi, i militanti di Forza Nuova Lucca hanno effettuato l'iniziativa "Passeggiata per la sicurezza", partendo dal parco "Aldo Moro" e proseguendo per le varie vie del centro storico.