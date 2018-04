Un nuovo numero di Rara Volumina

giovedì, 19 aprile 2018, 09:21

Esce in questi giorni il nuovo numero doppio della Rivista di studi sull'editoria di pregio e il libro illustrato Rara Volumina (numero 1/2 2016). Per la secondo anno consecutivo, la rivista esce in coedizione con l'Accademia Lucchese di Scienze Lettere ed Arti.

Il presente numero racchiude: un saggio del S.O. dell'Accademia Lucchese Marco Paoli incentrato sui Doni di Machiavelli, le dediche stilate dal grande scrittore all'interno di alcune sue opere fra cui Il Principe con la famosa dedica a Lorenzo il Magnifico, sulle quali il professor Paoli indaga con la consueta perizia. Pregevole il contributo della prof.ssa Gigetta Dalli Regoli incentrato sulla presenza del libro nell'arte pittorica rinascimentale e sul valore simbolico o strutturale di questo elemento in alcuni grandi capolavori. La prof.ssa Angela Dillon Bussi invece analizza a posteriori la mostra ferrarese dedicata ai 500 anni del Furioso di Ludovico Ariosto; un'analisi che ricava da questa fortunata esposizione anche nuovi spunti di indagine storico letteraria. Il prof. Gianfranco Tortorelli infine analizza la corrispondenza fra lo scrittore ottocentesco Francesco Domenico Guerrazzi e gli editori da lui frequentati: un cospicuo numero di lettere capaci di gettare nuova luce sul doppio registro del lavoro creativo dello scrittore e dello sviluppo dell'editoria italiane nell'800.