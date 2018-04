Urta un camper e si dà alla fuga dopo l’incidente: patente ritirata per un 35enne lucchese

mercoledì, 18 aprile 2018, 16:17

Sulla a/11, vicino Ponte a Nievole un automobilista si è dileguato dopo essere finito contro un camper. Si tratta di un 35enne residente in provincia di Lucca, che è stato poi intercettato a Calenzano da una pattuglia della sottosezione di Firenze Nord, che lo stava cercando. L'uomo aveva esagerato nel bere, e si è scagliato con improperi di tutti i tipi verso gli agenti e, per questo, è stato denunciato per minacce ed è stata tolta la patente.