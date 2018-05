A Lucca la presentazione del libro "Giulia la rossa"

Altre notizie brevi

mercoledì, 16 maggio 2018, 11:13

E' stata effettuata nei giorni scorsi la valutazione sulla stabilità degli alberi del parco della villa Bottini a cura dell'agronomo Francesco Lunardini.

mercoledì, 16 maggio 2018, 10:41

Il Centro culturale "Vermigli" e il MEIC di Lucca in collaborazione con il comune di Lucca invitano alla conferenza pubblica "Pensiero indiano e cultura occidentale".

mercoledì, 16 maggio 2018, 10:32

La rete delle farmacie specializzate di Farmacisti Preparatori ha deciso di sensibilizzare i cittadini sui rischi associati a uno stile di vita sedentario e di dare il suo contributo per aiutarli a mantenere sotto controllo il peso corporeo.Dal 21 al 26 maggio chi entrerà in una delle 583 farmacie specializzate...

mercoledì, 16 maggio 2018, 10:25

A pochi giorni dalla scadenza, prevista per il prossimo 25 maggio, ricordiamo, ancora una volta, alle aziende che non hanno preso in considerazione questo importante adempimento che è necessario mettersi in regola al più presto.

mercoledì, 16 maggio 2018, 10:09

L'Associazione Donatori Midollo Osseo (ADMO) ha come mission la ricerca di molti donatori potenziali di cellule staminali emopoietiche del midollo osseo (CSE) per arricchire il Registro Italiano IBMDR, organo della sanità pubblica. La compatibilità tra donatore e ricevente è valutata in 1:100.000 pertanto servono molti donatori per dare speranze di...

mercoledì, 16 maggio 2018, 09:06

Felice Marra di 3Generazioni interviene in merito all'accessibilità dei parcheggi pubblici da parte dei pendolari in via Nottolini, dietro la stazione di Lucca. "In questi giorni - spiega -diversi cittadini lucchesi che sono pendolari per motivi di lavoro e di studio si sono lamentati per una serie di multe ricevute...

mercoledì, 16 maggio 2018, 09:02

Le onde gravitazionali, previste dalla teoria della relatività generale di Einstein, sono state osservate un secolo dopo grazie al lavoro congiunto dei laboratori americani LIGO e dell'italiano VIRGO, situato in prossimità di Cascina (PI). La scoperta, premiata nel 2016 col Nobel per la Fisica, ha rivoluzionato l'osservazione astronomica aprendo una...

martedì, 15 maggio 2018, 18:23

L'ISREC Lucca esprime il suo cordoglio per la scomparsa del professor Mario Mirri. La sua sensibilità ai temi della Resistenza, maturata fin dal suo impegno da protagonista in gioventù, ce lo ha visto ancora vicino nell'ultima sua stagione di ricerca, intorno alle vicende della generazione dei suoi coetanei lucchesi che...

martedì, 15 maggio 2018, 15:56

Michela Murgia, Donatella Di Pietrantonio e Alberta Basaglia. Sono questi i tre grandi nomi del panorama nazionale che chiuderanno la rassegna "I venerdì letterari" promossa dal Comune di Capannori con l'organizzazione dell'associazione Ecoeventi e la collaborazione della libreria Ubik Lucca.

martedì, 15 maggio 2018, 14:36

Aiutare i bambini in difficoltà della propria città o del proprio quartiere donando pannolini, salviettine, biberon, tutine e altri prodotti di prima necessità.