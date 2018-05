A Lucca un importante convegno su Pietro Porcinai

lunedì, 7 maggio 2018, 19:43

Alla figura del grande paesaggista Pietro Porcinai, indiscusso protagonista dell’architettura del paesaggio del XX secolo in Italia, è dedicato il Convegno “Pietro Porcinai e il paesaggio” che si terrà a Lucca, giovedi 10 maggio 2018, alle ore 15.30, presso la Sala Conferenze di Palazzo Pretorio in Piazza S. Michele, organizzato dall’Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti in collaborazione con l’Osservatorio Locale del Paesaggio Lucchese e con l’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Lucca, nell’ambito della XXIX edizione della Mostra Antiche Camelie della Lucchesia.

Sullo sfondo di una serie di immagini delle realizzazioni di Porcinai, illustreranno il suo pensiero e il suo modus operandi, di straordinaria attualità anche oggi, Annalisa Maniglio Calcagno, Professore Emerito nell’Università di Genova, Giuseppe Lunardini, Architetto del Paesaggio, Camilla Zanarotti, Landscape Designer che al paesaggista toscano ha dedicato il suo ultimo libro, Porcinai e il paesaggio, scritto in collaborazione con Paola Porcinai.

Dopo i saluti di Raffaello Nardi, Presidente dell’Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti, Luca Menesini, Presidente della Provincia di Lucca e Augusto Orsi, Presidente dell’Osservatorio Locale del Paesaggio Lucchese e introdurrà i lavori del Convegno e presiederà l’incontro Nicoletta Ferrucci, Ordinario di Diritto forestale e ambientale nell’Università di Padova e Accademico Ordinario dell’Accademia Lucchese di scienze, Lettere e Arti.