Ad Altopascio arriva il nuovo mercato della domenica

mercoledì, 9 maggio 2018, 16:09

Artigianato di qualità, prodotti frutto del saper fare e del talento dei maestri della creatività: questo è "Il nuovo mercato della domenica" che approderà ad Altopascio, in via Cavour, dalle 9 alle 20, ogni seconda domenica del mese, a partire dal 13 maggio. Una domenica in strada per la cittadina del Tau, quindi, che celebra la festa della mamma e l'avvicinarsi della bella stagione con un appuntamento del tutto rinnovato, che punta sulla valorizzazione del centro storico e dell'esperienza, delle capacità e della qualità degli artigiani.

L'iniziativa, organizzata da Confesercenti con il patrocinio del Comune di Altopascio, ha già raccolto l'adesione di numerosi espositori. Per informazioni: Riccardo, 338.3048227, e Massimo, 366.4692681.