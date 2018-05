Ad Artè va in scena 'Plaza Suite' di Neil Simon

mercoledì, 9 maggio 2018, 11:52

Venerdì 11 alle ore 21 la Compagnia Nuovo Teatro 2000 metterà in scena ad Artè "Plaza Suite" commedia brillante di Neil Simon (per gentile concessione della MTP Concessionari Associati s.r.l. Roma) per la regia di Fabrizio Primucci.

Due storie, due momenti diversi nella vita di due coppie alle prese con le difficoltà e le incertezze del matrimonio. Tutte e due ambientate nella lussuosa suite 719 del Plaza Hotel di New York. Nella prima, Jesse, famoso produttore di Hollywood, dopo tre disastrosi matrimoni si trova a New York per lavoro e, per distrarsi, incontra Muriel, una sua vecchia compagna di scuola ora sposata con tre figli, che ha continuato a seguirlo nella sua ascesa nel mondo del cinema. Nella seconda, Roy e sua moglie Norma si trovano al Plaza per le nozze della figlia Mimsey. Mentre tutti gli invitati sono in attesa della cerimonia, all'ultimo momento la ragazza si chiude in bagno dichiarando di non volersi più sposare perché insicura del passo che sta per compiere.