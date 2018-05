Ad Athena la presentazione della pubblicazione 'I Quaderni del Ponte: N°1 marzo 2018'

Altre notizie brevi

lunedì, 14 maggio 2018, 15:34

L'amministrazione Menesini prosegue l'opera di sistemazione della viabilità comunale nell'ambito del progetto 'Strade sicure'.

lunedì, 14 maggio 2018, 15:09

"La scure dell'Agenzia delle Entrate-afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-si abbatte, una volta tanto, non solo sui cittadini o società, ma anche su un ente pubblico." "Ci riferiamo in particolare-prosegue il Consigliere-agli oltre 500.000 euro che l'Asl Toscana Nord-Ovest dovrà necessariamente pagare vista la pressante richiesta dell'erario."...

lunedì, 14 maggio 2018, 15:05

Molto partecipata la conferenza, che si è svolta venerdì 11 maggio presso l’Auditorium della Banca del Monte su “ Il diritto al lavoro tra attuazione e inattuazione “, tenuta dal prof. Gian Luca Conti dell’Università di Pisa e con un intervento di Maurizio Brotini della Segreteria regionale della CGIL.

lunedì, 14 maggio 2018, 14:34

A Saltocchio, sabato 19 maggio alle ore 10, in via della Grotta si terrà un laboratorio sensoriale per bambini dal titolo: “Come ci sentiamo: il Tatto”, iniziativa organizzata dal parco cinofilo “Scanpagnando”.

lunedì, 14 maggio 2018, 14:11

Novità in materia di privacy e trattamento dei dati personali, fra tre settimane diventano operative le nuove norme previste dall'Unione europea. Ne hanno parlato, in un convegno molto partecipato, esperti del settore, per fornire ai professionisti lucchesi e alle aziende del territorio una panoramica a tutto tondo su cosa e...

lunedì, 14 maggio 2018, 14:09

L'Associazione Culturale Gaetano Salvemini nel quadro delle iniziative politico culturali riguardanti l'Europa ed i suoi popoli informa che martedì 15 Maggio alle ore 18 presso la Saletta dell'Alba in Via S.Nicolao 63a Lucca si svolgerà un convegno dove si parlerà del "Partito del socialismo. Crisi o rilancio?".

lunedì, 14 maggio 2018, 13:28

Mercoledì 16 maggio alle 21 al polo culturale Artémisia si svolgerà l’incontro “Incontriamo la comunità sri-lankese” per discutere i principi fondamentali del buddhismo. L’iniziativa fa parte del ciclo di incontri “A scuola di pace dalle religioni...” promosso dall’associazione “I ricostruttori” in collaborazione con il Comune di Capannori.

lunedì, 14 maggio 2018, 12:23

In occasione di Amico Museo 2018, domenica 20 maggio il museo Via Francigena entry point propone due visite guidate, alle 16:00 e alle 17:30.

lunedì, 14 maggio 2018, 10:00

Martedì 15 maggio alle 21.30 al Cinema Astra prima visione di "Insyriated" di Philippe Van Leeuw – Belgio/Francia, 2017 – 85' con Hiam Abbass, Diamand Bou Abboud. A Damasco la guerra infuria per le strade. Un appartamento è diventato una sorta di bunker in cui si cerca di nascondersi e...

domenica, 13 maggio 2018, 22:21

Venerdì 25 maggio nuova visita guidata presso Palazzo Pfanner, una tra le dimore barocche più importanti dell'intera Toscana.L'obiettivo principale della visita è dare visibilità ad un luogo che gli stessi toscani spesso ignorano, ma che cela in sé arte, storia ed anche una vicenda amorosa.Il tour comincerà salendo sopra le...