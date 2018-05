Bianucci in Consiglio: "L'attraversamento pedonale alla sortita di San Martino, nel Centro storico, può risultare pericoloso"

mercoledì, 9 maggio 2018, 15:35

L'attraversamento pedonale presente alla sortita di San Martino, all'interno del Centro storico, può risultare pericoloso: occorre quindi, quanto prima, modificarlo. E' la raccomandazione che il capogruppo di Sinistra con Tambellini, Daniele Bianucci, ha avanzato ieri sera (martedì 8 maggio), durante il Consiglio comunale. "Alcuni cittadini mi hanno evidenziato che l'attraversamento pedonale presente all'altezza della sortita di San Martino, tra via Buiamonti e via San Leonardo, all'interno del Centro storico, può risultare pericolo – ha spiegato Daniele Bianucci – Esso, infatti, è attualmente localizzato immediatamente dopo un'importante curva a gomito, dove la visibilità delle auto che transitano risulta essere ridotta. Per questo, i cittadini chiedono che l'attraversamento sia spostato di qualche metro in direzione di Santa Maria; e sia indicato prima della curva, se possibile, da apposita segnaletica. Ho voluto raccogliere la segnalazione dei cittadini, perché credo sia importante intervenire quanto prima. E desidero ringraziare l'assessore ai lavori pubblici Celestino Marchini, che ho contattato, per la sua immediata disponibilità".