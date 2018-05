Capannori: il comune ricorda Aldo Moro

mercoledì, 9 maggio 2018, 15:43

Questa mattina gli assessori Francesco Cecchetti e Lia Miccichè in rappresentanza dell'amministrazione comunale hanno deposto una corona di alloro alla targa, che si trova nella piazza del palazzo municipale, in ricordo di Aldo Moro e della sua scorta. Proprio oggi ricorrono quarant'anni dal ritrovamento del corpo senza vita del politico, il 9 maggio 1978 a Roma, al termine di un sequestro di 55 giorni ad opera delle Brigate Rosse iniziato con la strage di via Fani.



Proprio per questo il 9 maggio ricorre il "Giorno della memoria" dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, istituito nel 2007.