Ciucci (Anpi): "Solidarietà ai ragazzi aggrediti dai fascisti"

lunedì, 7 maggio 2018, 19:55

E’ tempo di organizzare vacanze. Abbiamo mai pensato, nel farlo, ad informarci anche su un aspetto assolutamente rilevante ma poco attenzionato come la salute in viaggio?

lunedì, 7 maggio 2018, 19:43

Alla figura del grande paesaggista Pietro Porcinai, indiscusso protagonista dell’architettura del paesaggio del XX secolo in Italia, è dedicato il Convegno “Pietro Porcinai e il paesaggio” che si terrà a Lucca, giovedi 10 maggio 2018, alle ore 15.30, presso la Sala Conferenze di Palazzo Pretorio in Piazza S.

lunedì, 7 maggio 2018, 18:46

La segreteria della sezione PCI Lucca e Valdiserchio esprime il proprio sdegno per il vile attacco di matrice squadrista avvenuto nelle sere scorse a Lucca a danno di alcuni giovani militanti antifascisti. La città di Lucca purtroppo non è nuova a episodi del genere.

lunedì, 7 maggio 2018, 16:33

"Tarcisio Pacini ci ha lasciati. E’ con profondo rammarico che rimpiangiamo, come Confartigianato, di cui era socio, la profonda saggezza della persona, l’equilibrio e quell’attaccamento al lavoro che solo chi nasce artigiano possiede.

lunedì, 7 maggio 2018, 15:37

Domenica 13 maggio appuntamento al museo per un intero pomeriggio dedicato ai bambini.Alle ore 15, in occasione dei Kid Pass Days, il laboratorio didattico La bisaccia del pellegrino: dopo la prima parte introduttiva i bambini potranno realizzare una piccola bisaccia con materiali di riciclo da portare a casa.

lunedì, 7 maggio 2018, 14:26

Si è spenta, nel pomeriggio di domenica, dopo lunga malattia, Sabrina Ziboli di appena 51 anni, moglie Roberto Quilici della Stazione di Servizio Tamoil sul viale Europa a Marlia. Tutti gli amici si stringono vicini a Roberto e ai due figli, ricordandola sempre sorridente quale era suo solito rapportarsi sul...

lunedì, 7 maggio 2018, 12:56

Per gli alunni delle scuole primaria e secondaria di Porcari saranno due giorni importanti. Si conclude infatti mercoledì 9 maggio il progetto “Il futuro tra i banchi”, promosso dall’assessorato alla Pubblica Istruzione del comune di Porcari con l’obiettivo di educare i ragazzi al pensiero computazionale, ossia ai concetti base dell’informatica...

lunedì, 7 maggio 2018, 11:56

Il 10 maggio alle ore 10.30 al polo culturale Artémisia di Tassignano si svolgerà il seminario "Accoglienza minori stranieri non accompagnati: opportunità di crescita per la comunità". A promuoverlo è il Comune di Capannori in collaborazione con la cooperativa sociale Odissea, Co&So gruppo cooperativo e il progetto Sprar.

lunedì, 7 maggio 2018, 11:15

Doppia presentazione di libri giovedì 10 maggio alle 21 nella sala Pardi del polo culturale Artémisia nell'ambito della rassegna 'I giovedì letterari' che intende promuovere i talenti letterari del territorio. In programma la presentazione del libro di Lucia Niccolini 'Quella doppia fila di alberi'- Storie di vita (Del Bucchia editore)...

lunedì, 7 maggio 2018, 09:40

Nuovo appuntamento per le famiglie sabato 12 maggio dalle 15:00 alle 17:00 al Museo della Cattedrale di Lucca.