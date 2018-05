Concerto di Armando Polito (Deltanabla) ad Artè

Altre notizie brevi

martedì, 15 maggio 2018, 15:56

Michela Murgia, Donatella Di Pietrantonio e Alberta Basaglia. Sono questi i tre grandi nomi del panorama nazionale che chiuderanno la rassegna "I venerdì letterari" promossa dal Comune di Capannori con l'organizzazione dell'associazione Ecoeventi e la collaborazione della libreria Ubik Lucca.

martedì, 15 maggio 2018, 14:36

Aiutare i bambini in difficoltà della propria città o del proprio quartiere donando pannolini, salviettine, biberon, tutine e altri prodotti di prima necessità.

martedì, 15 maggio 2018, 14:28

"La Toscana è tra le cinque regioni italiane con la più alta speranza di vita alla nascita. Le stime 2016 registrano un'attesa di vita media a 85,6 anni per le donne e 81,2 per gli uomini, in aumento dopo l'arresto subito nel 2015, anno nel quale si è osservato un...

martedì, 15 maggio 2018, 10:47

Nascono precari, già disposti a rinunciare ad alcuni diritti pur di tenersi stretto un posto di lavoro, sono i ragazzi nati negli anni '90 - i Millenians - così come emerso da uno studio nazionale delle Acli. L'indagine, raccolta nel saggio Il Ri(s)catto del Presente.

martedì, 15 maggio 2018, 10:12

E' in programma giovedì 17 maggio alle ore 16:00 presso il Centro Chiavi d'Oro la conferenza dedicata ai restauri nella Cattedrale di S. Martino.Saranno descritte le varie fasi di cantiere che hanno riportato l'edificio e i suoi arredi interni all'antico splendore mostrando opere significative prima e dopo l'intervento di restauro:...

lunedì, 14 maggio 2018, 15:34

L'amministrazione Menesini prosegue l'opera di sistemazione della viabilità comunale nell'ambito del progetto 'Strade sicure'.

lunedì, 14 maggio 2018, 15:09

"La scure dell'Agenzia delle Entrate-afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-si abbatte, una volta tanto, non solo sui cittadini o società, ma anche su un ente pubblico." "Ci riferiamo in particolare-prosegue il Consigliere-agli oltre 500.000 euro che l'Asl Toscana Nord-Ovest dovrà necessariamente pagare vista la pressante richiesta dell'erario."...

lunedì, 14 maggio 2018, 15:05

Molto partecipata la conferenza, che si è svolta venerdì 11 maggio presso l’Auditorium della Banca del Monte su “ Il diritto al lavoro tra attuazione e inattuazione “, tenuta dal prof. Gian Luca Conti dell’Università di Pisa e con un intervento di Maurizio Brotini della Segreteria regionale della CGIL.

lunedì, 14 maggio 2018, 14:34

A Saltocchio, sabato 19 maggio alle ore 10, in via della Grotta si terrà un laboratorio sensoriale per bambini dal titolo: “Come ci sentiamo: il Tatto”, iniziativa organizzata dal parco cinofilo “Scanpagnando”.

lunedì, 14 maggio 2018, 14:11

Novità in materia di privacy e trattamento dei dati personali, fra tre settimane diventano operative le nuove norme previste dall'Unione europea. Ne hanno parlato, in un convegno molto partecipato, esperti del settore, per fornire ai professionisti lucchesi e alle aziende del territorio una panoramica a tutto tondo su cosa e...