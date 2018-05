Conferenza "Il Mediterraneo: luogo di incontro o di scontri?" a Lucca

Altre notizie brevi

venerdì, 18 maggio 2018, 11:44

La nuova sfida della Toscana al rischio incendi si chiama prevenzione. In una regione che ha raggiunto livelli notevolissimi nella capacità di spegnimento (la media a incendio è di appena 1,62 ettari), prevenire significa potenziare quelle azioni che mirano a impedire che l'evento accada, o a contenerlo al massimo.

venerdì, 18 maggio 2018, 11:27

"Ogni giorno facciamo delle scelte. Ma il 90% di queste decisioni sono frutto esclusivamente del nostro inconscio". Sintetizza così il Presidente Armando Piccinni il cuore del seminario di primavera della Fondazione BRF Onlus "Le scelte umane tra libertà e condizionamenti" che si terrà domani, sabato 19 maggio, presso la Provincia...

venerdì, 18 maggio 2018, 11:18

Generali Italia, Agenzia di Lucca Viale Castracani, seleziona giovani intraprendenti e dinamici da inserire nella propria rete commerciale. La figura ricercata riguarda un neolaureato in materie giuridico-economiche o in ingegneria gestionale o informatica. Tra le caratteristiche richieste: facilità nell'instaurare relazioni, buona dialettica e capacità di sintesi, dedizione all'ascolto, buona empatia...

venerdì, 18 maggio 2018, 11:10

Fornire una corretta informazione alle donne sulla prevenzione e cura dell’incontinenza urinaria. E’ questo l’obiettivo della nuova edizione della campagna Donna = Disagio? Mai Più! promossa dall’Associazione Italiana di Urologia Ginecologica e del Pavimento Pelvico (AIUG) insieme alla Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO).

giovedì, 17 maggio 2018, 17:35

L'amministrazione Fornaciari dà il via ad un percorso partecipativo con i cittadini per segnalare le barriere architettoniche della città.

giovedì, 17 maggio 2018, 17:32

Prosegue la rassegna "Quelli di Porcari", dedicata alla compagnie amatoriali del paese. Sabato 19 maggio all'auditorium Da Massa Carrara va in scena "Il cestino dimenticato", una favola teatrale su riciclo interamente curata dal Collaboratorio dei Giovani Comici Rughesi. L'adattamento scenico è del Collettivo, così come regia, costumi, trucchi e audio.

giovedì, 17 maggio 2018, 15:17

Una passeggiata solidale sulle Mura di Lucca. Si svolgerà sabato 19 maggio dalle 15 alle 17.30, con partenza ed arrivo al "Villaggio del Fanciullo", e rappresenterà l'evento finale delle attività dell'anno scolastico 2017/18 per quattro istituti comprensivi lucchesi.

giovedì, 17 maggio 2018, 14:50

Con quel musetto simpatico i piccoli Jack Russell Terrier conquistano grandi e piccini. E per questo gli estimatori di questa vivacissima razza sono in crescente aumento. Grande attesa a Lucca per l’edizione 2018 di “Maremma che Jack” che domenica 20 maggio li vedrà indiscussi di un mega raduno, organizzato presso...

giovedì, 17 maggio 2018, 14:09

"Raccogliamo con estremo piacere l'invito del capogruppo di Sinistra con Tambellini, Daniele Bianucci, e dell'assessora di Capannori Lia Miccichè alla presentazione del libro della senatrice Monica Cirinnà riguardo alle Unioni Civili e, con lo stesso piacere, rileviamo che da quando non è più forza di Governo nazionale la sinistra ha...

giovedì, 17 maggio 2018, 13:04

Giornata conclusiva della manifestazione 'Tutti in gioco 2018'- Sportivamente insieme domenica 20 maggio ai Laghetti 'Isola Bassa' di Lammari.