Consorzio, Angelini replica a Ridolfi: "Sono trascorsi 150 giorni dall'ultima assemblea"

giovedì, 17 maggio 2018, 09:39

Fortunato Angelini, componente dell'assemblea consortile Toscana Nord, riflette e replica al presidente Ridolfi sulla mancata convocazione della assemblea da 150 giorni. "Le giustificazioni edotte dal presidente - commenta - nulla centrano, con il poco rispetto degli organi. La denuncia fatta in più occasioni di una gestione " personalistica e padronale del consorzio toscana nord da parte del presidente resta, denuncia inviata anche alla Regione toscana per le competenze di vigilanza sui consorzi, purtroppo ciò non ha prodotto niente, anzi ha rafforzato l'ego presidenziale e la sua arroganza muscolare"



"Si assiste - incalza - alle risposte demagociche astratte, che niente hanno a che fare con quanto chiesto ripetutamente per una gestione trasparente e cristallina del consorzio".



"Alla luce dell'ennesima risposta a quanto chiesto di convocazione della assemblea - conclude - ,non resta che prendere atto del limite, del silenzio , dell'inerzia e inadeguatezza degli organi di garanzia locali e regionali, quindi prenderne atto e trarne le dovute conseguenze".