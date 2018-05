Cordoglio per la scomparsa di Mario Mirri

Altre notizie brevi

martedì, 15 maggio 2018, 15:56

Michela Murgia, Donatella Di Pietrantonio e Alberta Basaglia. Sono questi i tre grandi nomi del panorama nazionale che chiuderanno la rassegna "I venerdì letterari" promossa dal Comune di Capannori con l'organizzazione dell'associazione Ecoeventi e la collaborazione della libreria Ubik Lucca.

martedì, 15 maggio 2018, 14:36

Aiutare i bambini in difficoltà della propria città o del proprio quartiere donando pannolini, salviettine, biberon, tutine e altri prodotti di prima necessità.

martedì, 15 maggio 2018, 14:28

"La Toscana è tra le cinque regioni italiane con la più alta speranza di vita alla nascita. Le stime 2016 registrano un'attesa di vita media a 85,6 anni per le donne e 81,2 per gli uomini, in aumento dopo l'arresto subito nel 2015, anno nel quale si è osservato un...

martedì, 15 maggio 2018, 11:58

Venerdì 18 maggio alle ore 21.15 il cantautore Armando Polito (nome d'arte Deltanabla) salirà sul palco di Artè nell'ambito della Stagione Artistica promossa dal Comune.

martedì, 15 maggio 2018, 10:47

Nascono precari, già disposti a rinunciare ad alcuni diritti pur di tenersi stretto un posto di lavoro, sono i ragazzi nati negli anni '90 - i Millenians - così come emerso da uno studio nazionale delle Acli. L'indagine, raccolta nel saggio Il Ri(s)catto del Presente.

martedì, 15 maggio 2018, 10:12

E' in programma giovedì 17 maggio alle ore 16:00 presso il Centro Chiavi d'Oro la conferenza dedicata ai restauri nella Cattedrale di S. Martino.Saranno descritte le varie fasi di cantiere che hanno riportato l'edificio e i suoi arredi interni all'antico splendore mostrando opere significative prima e dopo l'intervento di restauro:...

lunedì, 14 maggio 2018, 15:34

L'amministrazione Menesini prosegue l'opera di sistemazione della viabilità comunale nell'ambito del progetto 'Strade sicure'.

lunedì, 14 maggio 2018, 15:09

"La scure dell'Agenzia delle Entrate-afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-si abbatte, una volta tanto, non solo sui cittadini o società, ma anche su un ente pubblico." "Ci riferiamo in particolare-prosegue il Consigliere-agli oltre 500.000 euro che l'Asl Toscana Nord-Ovest dovrà necessariamente pagare vista la pressante richiesta dell'erario."...

lunedì, 14 maggio 2018, 15:05

Molto partecipata la conferenza, che si è svolta venerdì 11 maggio presso l’Auditorium della Banca del Monte su “ Il diritto al lavoro tra attuazione e inattuazione “, tenuta dal prof. Gian Luca Conti dell’Università di Pisa e con un intervento di Maurizio Brotini della Segreteria regionale della CGIL.

lunedì, 14 maggio 2018, 14:34

A Saltocchio, sabato 19 maggio alle ore 10, in via della Grotta si terrà un laboratorio sensoriale per bambini dal titolo: “Come ci sentiamo: il Tatto”, iniziativa organizzata dal parco cinofilo “Scanpagnando”.