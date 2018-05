Corso per aspiranti agenti di polizia municipale

Altre notizie brevi

venerdì, 4 maggio 2018, 08:57

Anche quest'anno l'associazione culturale ricreativa Giovo Bike organizzerà la " Bicimessa" con lo scopo di creare un momento di convivialità e di spiritualità e anche per poter ricordare gli amici ciclisti che purtroppo non sono più tra noi.

giovedì, 3 maggio 2018, 18:56

Nuovi appuntamenti questo fine settimana con le "Pulizie di Primavera" il programma di ritiri ingombranti organizzato dall'amministrazione comunale e da Sistema Ambiente.

giovedì, 3 maggio 2018, 18:06

Secondo appuntamento (sabato 5 maggio alle ore 21:15), della rassegna amatoriale primaverile "Chi è di scena!" che si svolgerà al Teatro Idelfonso Nieri di Ponte a Moriano ed organizzata dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con il Comune di Lucca.

giovedì, 3 maggio 2018, 15:08

Fratelli d'Italia scalda i motori in vista delle elezioni amministrative di Capannori 2019 e l'imperativo è perseguire l'unità del centrodestra. A farsi garante del procedimento di unione è l'Onorevole Riccardo Zucconi che intende confrontarsi costantemente con i naturali alleati e con il Segretario Provinciale FdI Marco Chiari che approfondisce: "La...

giovedì, 3 maggio 2018, 15:02

Si terrà sabato 5 maggio, a partire dalle ore 15, l'ottava edizione del Premio Cerruglio, l'unico concorso letterario italiano di saggistica sulle tematiche della Difesa e della Sicurezza, organizzato dalla Sezione UNUCI (Unione Nazionale degli Ufficiali in Congedo d'Italia) di Lucca e che ha visto, negli anni, la partecipazione di...

giovedì, 3 maggio 2018, 14:26

Sarà inaugurata sabato 5 maggio alle ore 11 nell'atrio della sede comunale di piazza Aldo Moro la mostra personale dell'artista capannorese Gabriele Vicari.

giovedì, 3 maggio 2018, 14:26

Sarà presente anche il progetto di educazione alimentare 'Trofeo della frutta' nato per incentivare il consumo della frutta durante la merenda scolastica all'iniziativa 'Comunità si diventa' la Festa degli orti di Lucca e Capannori in programma sabato 5 maggio nella casermetta dell' Orto Botanico di Lucca con la partecipazione del...

giovedì, 3 maggio 2018, 14:25

Venerdì 4 maggio alle ore 21 si terrà, nell'auditorium della biblioteca "Il Melograno" di San Leonardo in Treponzio, l'incontro "Naturopatia e osteopatia: un beneficio per tutte le età" a cura di Guglielmo Pellegrino. Da sempre le terapie naturali costituiscono una preziosissima risorsa in grado di costruire quotidianamente il nostro benessere...

giovedì, 3 maggio 2018, 11:47

Nell'ambito dell'iniziativa 'Oasi aperta", l'oasi wwf Bosco del Bottaccio domenica 6 maggio 'si fa in quattro'. Sono infatti in programma visite guidate alle 9, alle 11, alle 14. 30 e alle 16.30. Per una migliore gestione della visita, dato che l’accesso è consentito a un massimo di 25 persone per...

giovedì, 3 maggio 2018, 11:34

Domenica 6 maggio alle ore 17.30 nella Chiesa di S.Maria Assunta a Tofori si terrà la presentazione del libro 'Tofori. Un paese, un'immagine, una fede' a cura di Sandra Baldassarri e Renato Monacci edito nella collana 'Capannori, persone e comunità.