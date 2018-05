Cub e Sgb replicano a Zavanella: "Alla Ctt la situazione è certo migliore che all'Atac ma i problemi vanno risolti. I sindacati di base chiedono un confronto con la CTT"

sabato, 12 maggio 2018, 16:13

"Probabilmente - è scritto in una nota sindacale - vedendo Striscia la Notizia, il presidente della Ctt ha replicato pensando alla situazione romana. All'Atac, nei mesi scorsi, hanno licenziato 140 dipendenti di una ditta addetta alla manutenzione dei bus , molti dei mezzi hanno piu' di 15 anni e molto probabilmente sono proprio la vetustà insieme alla assenza di manutenzione le cause dei guasti e degli incendi tristemente note alla cronaca. Quando la Cub trasporti ha denunciato pubblicamente la presenza di mezzi vecchi e con troppi km lo ha fatto a ragione veduta, non per denigrare l'azienda ma alla luce di numerosi episodi guasti succedutisi con frequenza negli ultimi mesi e documentati sulla stampa locale. Nessuna accusa di negligenza ma solo la constatazione che alcuni mezzi sono troppo vecchi per circolare su strade impervie come quelle della Lucchesia. Auspichiamo che i mezzi nuovi arrivino quanto prima ma allo stesso tempo ricordiamo che strade dissestate, mezzi vecchi, proteste dell'utenza rappresentano elementi di stress sempre più accentuato, correlato al lavoro degli autisti. Da anni chiediamo alle autorità locali di intervenire per la manutenzione stradale e per la segnaletica corretta agli stalli riservati a bus e scuolabus, richieste spesso non ascoltate. Lavorare nel rispetto della salute e della sicurezza di addetti e utenti è l'obiettivo prioritario di Cub e Sgb che invitano il Presidente Zavanella a un serio confronto sull'argomento".