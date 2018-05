Domenica appuntamento al museo per un intero pomeriggio dedicato ai bambini

Altre notizie brevi

lunedì, 7 maggio 2018, 16:33

"Tarcisio Pacini ci ha lasciati. E’ con profondo rammarico che rimpiangiamo, come Confartigianato, di cui era socio, la profonda saggezza della persona, l’equilibrio e quell’attaccamento al lavoro che solo chi nasce artigiano possiede.

lunedì, 7 maggio 2018, 14:26

Si è spenta, nel pomeriggio di domenica, dopo lunga malattia, Sabrina Ziboli di appena 51 anni, moglie Roberto Quilici della Stazione di Servizio Tamoil sul viale Europa a Marlia. Tutti gli amici si stringono vicini a Roberto e ai due figli, ricordandola sempre sorridente quale era suo solito rapportarsi sul...

lunedì, 7 maggio 2018, 12:56

Per gli alunni delle scuole primaria e secondaria di Porcari saranno due giorni importanti. Si conclude infatti mercoledì 9 maggio il progetto “Il futuro tra i banchi”, promosso dall’assessorato alla Pubblica Istruzione del comune di Porcari con l’obiettivo di educare i ragazzi al pensiero computazionale, ossia ai concetti base dell’informatica...

lunedì, 7 maggio 2018, 11:56

Il 10 maggio alle ore 10.30 al polo culturale Artémisia di Tassignano si svolgerà il seminario "Accoglienza minori stranieri non accompagnati: opportunità di crescita per la comunità". A promuoverlo è il Comune di Capannori in collaborazione con la cooperativa sociale Odissea, Co&So gruppo cooperativo e il progetto Sprar.

lunedì, 7 maggio 2018, 11:15

Doppia presentazione di libri giovedì 10 maggio alle 21 nella sala Pardi del polo culturale Artémisia nell'ambito della rassegna 'I giovedì letterari' che intende promuovere i talenti letterari del territorio. In programma la presentazione del libro di Lucia Niccolini 'Quella doppia fila di alberi'- Storie di vita (Del Bucchia editore)...

lunedì, 7 maggio 2018, 09:40

lunedì, 7 maggio 2018, 09:27

Potere al Popolo Lucca denuncia come venerdì sera (4 maggio), in pieno centro a Lucca, sette persone abbiano aggredito tre ragazzi, colpendoli con schiaffi e pugni. "La loro "colpa"? - dice PalP - Essere impegnati in una neonata società di calcio popolare, basata sui valori dell'antifascismo, che si batte contro...

domenica, 6 maggio 2018, 18:23

Nuovo appuntamento per le famiglie sabato 12 maggio dalle 15 alle 17 al Museo della Cattedrale di Lucca. Nell'ambito del programma KID PASS DAYS, l'incontro "TRA ARTE E NATURA: A CACCIA DI PARTICOLARI IN CATTEDRALE" condurrà i ragazzi e gli adulti che li accompagneranno alla scoperta dei preziosi dipinti della Cattedrale.

domenica, 6 maggio 2018, 15:25

"Percorsi d'arte a Lucca" CartAnziani 2018. "La chiesa di Santa Maria Corteorlandini: devozioni, committenza e spazi cittadini" giovedì 10 maggio alle 16 visita con appuntamento davanti alla chiesa. Ingresso libero. La chiesa di Santa Maria Corteorlandini, punto di riferimento del culto mariano a Lucca, è strettamente legata alla figura e...

domenica, 6 maggio 2018, 11:42

Martedì 8 maggio dalle 13 alle 14 si terrà un incontro di sensibilizzazione sulla donazione del midollo osseo presso l'aula magna del Liceo scientifico "A. Vallisneri". Interverranno la dottoressa Martinucci del Centro trasfusionale di Lucca e i volontari dell'ADMO (Associazione donatori midollo osseo).