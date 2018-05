Educazione alla legalità economica: evento in Camera di Commercio venedrì 11 maggio

Altre notizie brevi

Sabato 13 maggio. Recuperiamo l'escursione al Monte Croce sulle Alpi Apuane. Partendo dal paese di Palagnana, saliremo fino ai prati e alla vetta del Monte Croce (1312 m), per ammirare le straordinarie fioriture e i bellissimi panorami apuani.

Domenica 13 Maggio faremo una passeggiata nei pressi della foce del fiume Serchio e lungo la vicina spiaggia, per osservare la natura in quest'area di contatto tra terra e mare, per capire come si formano le dune costiere e quali sono le peculiarità di questi ambienti così particolari.

A partire da venerdì 11 maggio presso il ristorante pizzeria "Note di Gusto", situato in via Pisana 38 a pochi passi dalla Chiesa di S.Anna, si terranno una serie di serate gastronomiche musicali.

Si disputeranno domani a Porcari, nello spettacolare scenario del parco della Torretta, le finali provinciali di corsa di orientamento organizzate dall'ufficio scolastico provinciale. Oltre 100 atleti provenienti dalle scuole di ogni ordine e grado si ritroveranno alle 9 in piazza degli Alpini per poi dirigersi alla volta della Torretta, appositamente...

Nuovi appuntamenti questo fine settimana con le “Pulizie di Primavera” il programma di ritiri ingombranti organizzato dall'amministrazione comunale e da Sistema Ambiente.

Domani, venerdì 11 maggio, alle ore 21, presso il Salone dell'Arcivescovato, in piazza Arrigoni, a Lucca, si terrà la 12^ edizione degli "Incontri di San Martino" promossi dall'Arcidiocesi di Lucca in collaborazione con l'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo.

Un accordo sulla continuità assistenziale siglato con le organizzazioni sindacali della medicina generale. E' stato approvato con una delibera di giunta nel corso dell'ultima seduta. A distanza di dieci anni dall'ultimo, l'accordo rinnova e valorizza la figura della Continuità assistenziale, un tempo detta Guardia medica, e rafforza la collaborazione tra...

So. Ge. Se. Ter. Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara informa che sono aperte le iscrizioni per un nuovo corso di addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi, ovvero sia i cosiddetti "muletti".

5'&Più Università comunica che venerdì 11 maggio ci sarà il secondo imperdibile appuntamento col dottor Franco Nocchi "Il benessere psicofisico. L'arte di coltivare la vita". Metodi pratici e presupposti teorici per vivere la prevenzione attraverso uno stile di vita che favorisca l'armonia e il giusto equilibrio.

Manifatture Sigaro Toscano e le Organizzazioni Sindacali FAI CISL, FLAI CGIL e UILA UIL hanno sottoscritto il 9 aprile l'accordo per il rinnovo dell'integrativo aziendale relativo al quadriennio 2018-2021, ratificato poi dalle assemblee di consultazione concluse nei giorni scorsi.