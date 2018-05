Escursione sui prati fioriti del Monte Croce (Alpi Apuane)

Altre notizie brevi

giovedì, 3 maggio 2018, 11:04

Si inaugura domenica 6 maggio in via della Fratta n3 l'esposizione "Arte in Cantiere". Espongono le loro opere di pittura, scultura e ceramica Francesco Fello, Fabrizio Barsotti, Simone Chelini, Giuliana Buonamici, Maria Guida, Simone Romani in un locale chiuso da anni, con musica e un piccolo rinfresco. Ingresso libero.

giovedì, 3 maggio 2018, 10:07

Si tiene il 4, 5 e 6 maggio il terzo mercato artigianale che la Cna organizza in collaborazione con Piazzarte. L'appuntamento è previsto in piazza Napoleone a Lucca e vedrà la presenza di oltre trentacinque stand con prodotti di diverso tipo: dalle borse ai foulard, dai prodotti dolciari alla bigiotteria.

mercoledì, 2 maggio 2018, 17:20

Domani, giovedì 3 maggio, alle ore 21 al polo culturale Artémisia Rossana Lippi presenterà il proprio libro "Non rubare il mio tempo" (San Marco Litotipo).Nella sonnolenta città di Lucca nessuno si aspetterebbe di trovare il verminaio che questo libro porta alla superficie.

mercoledì, 2 maggio 2018, 17:07

Nell'ambito della stagione artistica promossa dal Comune di Capannori sotto l'organizzazione e la direzione di Battista Ceragioli Mangement, venerdì 4 maggio alle ore 21.15 al teatro Artè di Capannori si terrà il concerto "Sì viaggiare" della band "Ho perso l'Hammond".Saranno proposte principalmente canzoni interpretate da Battisti ma non solo.

mercoledì, 2 maggio 2018, 16:56

Ultimamente è sempre più difficile incontrare il noto scrittore lucchese Bartolomeo Di Monaco a eventi pubblici. Ma per i "Venerdì Letterari" organizzati dal Comune di Capannori in collaborazione con Ecoeventi e Ubik Lucca ha fatto un'eccezione.

mercoledì, 2 maggio 2018, 16:50

"La differenza dei colori di fondo - Lo spirito dei popoli: carattere e identità nazionali" è il titolo del saggio scritto dal sociologo Marco Ricci del Mastro, che verrà presentato in centro a Lucca, giovedì 3 maggio alle ore 21, in Via Michele Rosi 76 presso la sede di Casa...

mercoledì, 2 maggio 2018, 14:48

Sono i B.K i vincitori della seconda edizione di Artèmica. Il gruppo musicale hard rock di Lucca si è aggiudicato il contest rivolto alle band emergenti della Toscana promosso dal Comune di Capannori e da Final Crew, la cui finale si è svolta ieri (martedì) in piazza Aldo Moro in...

mercoledì, 2 maggio 2018, 13:18

Ecco la programmazione completa del Cineforum Ezechiele a Lucca e Capannori dal 3 al 9 maggio: Giovedì 3 maggio 2018 ore 21.00 Sabato 5 e Domenica 6 maggio ore 21Cinema Artè CapannoriPrime visioniLA CASA SUL MAREdi Robert Guediguian – Francia, 2017 – 93′ conAriane Ascaride, Jean-Pierre DarroussinA Méjan, una cala...

mercoledì, 2 maggio 2018, 12:38

So. Ge. Se. Ter. Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara informa che sono aperte le iscrizioni per un nuovo corso di pasticceria di base che prenderà il via giovedì 17 maggio.

mercoledì, 2 maggio 2018, 11:36

Informazioni utili in lingua Urdu o in Punjabi parlati in Pakistan, in Hindi o in Arabo o in altre lingue africane molto poco conosciute qui da noi come il Pidgin English della Nigeria, l'Ewe, lingua del Ghana, il Mina parlato in Togo, l'Igbo del Biafra, la lingua afro-asiatica Hausa, il...