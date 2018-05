Figisc e Fnaarc su obbligo fatturazione elettronica cessione carburanti: prorogare entrata in vigore o impianti in “Tilt”

Altre notizie brevi

sabato, 5 maggio 2018, 15:46

"Faccio un grande in bocca al lupo al nuovo governatore e al nuovo magistrato della Misericordia di Altopascio, affinché continuino a svolgere il ruolo prezioso e, per molti aspetti, insostituibile, che riservano per la nostra comunità".

sabato, 5 maggio 2018, 15:18

Nel quarantesimo anniversario dalla morte di Aldo Moro, un gruppo di amici e amiche ha promosso la celebrazione di una messa in suo ricordo Mercoledì 9 maggio alle ore 16.30 presso la Basilica di San Paolino a Lucca.

sabato, 5 maggio 2018, 12:58

La Misericordia S. Gemma ha siglato da poco il contratto di acquisto della nuova sede che è ubicata in Via di Camigliano, 45/47 – Camigliano (Lu) e focalizzerà l'associazione in un percorso di sostegno e di ricerca di risorse per ottemperare agli impegni economici presi.

sabato, 5 maggio 2018, 12:45

La Regione Toscana conferma il suo impegno a fianco dei produttori di miele e delle loro associazioni per contrastare il fenomeno dei furti di alveari. E' proprio in questo periodo primaverile di ripresa della attività apistica, infatti, che il fenomeno tende ad intensificarsi, con evidenti danni economici per gli apicoltori.

sabato, 5 maggio 2018, 11:48

Le eccellenze dell'agroalimentare toscano sono in partenza per Parma: lunedì 7 maggio inizia infatti la Fiera internazionale Cibus 2018. La nostra regione vi partecipa ospitando in un proprio spazio una collettiva di aziende, in collaborazione con Promo Firenze, Azienda speciale della Camera di Commercio di Firenze.

sabato, 5 maggio 2018, 11:43

Torna anche quest'anno "Ragazzinsieme", il progetto educativo dell'estate che propone esperienze per ragazzi in alcuni dei luoghi più suggestivi della Toscana. Anche per il 2018 la Regione Toscana, in collaborazione con Uisp Comitato regionale Toscana e con il supporto delle aziende sanitarie toscane, dell'Università degli Studi di Siena e del...

sabato, 5 maggio 2018, 10:18

Martedì 8 maggio alle ore 21 al Museo Athena di Capannoni sarà proiettato, nell'ambito del ciclo di incontri "A veglia col Ponte", il documentario "Storie dell'altopiano – tradizioni e natura delle Pizzorne" curato da Fabio Gigli, Beatrice Francioni e Matteo Morabito. Musica e voce narrante a cura di Mario Quiriconi.

sabato, 5 maggio 2018, 10:17

Prosegue il ciclo di incontri "Faccia a faccia col sindaco". Martedì 8 maggio alle ore 21 nella sala parrocchiale di Lappato il primo cittadino, Luca Menesini, incontrerà la popolazione per illustrare i progetti in corso e quelli di prossima esecuzione già programmati dall'amministrazione nonché per rispondere alle questioni poste dai partecipanti.

sabato, 5 maggio 2018, 10:12

Forse mai come in questo momento, con tanti casi di bullismo e "mancanza di rispetto", prende importanza e significato la "Settimana Italiana dell'Insegnante", è alla sua quarta edizione e, anche quest'anno, l'hashtag che la rappresenta è #RingraziaUnDocente, attraverso il quale tutta la popolazione (non solo chi è a scuola oggi)...

venerdì, 4 maggio 2018, 15:39

Si celebra il 5 maggio la "Giornata internazionale dell'Ostetrica", anche nell'ASL Toscana nord ovest sono molte le iniziative pensate in un'ottica di promozione della salute della donna e della professione promuovendo l'assistenza che pone al centro la donna, il nascituro e chi è accanto a loro nel momento del parto.