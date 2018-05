Flavia Piccinni al Salone del libro di Torino

venerdì, 11 maggio 2018, 17:13

Domani pomeriggio Flavia Piccinni presenterà al Salone del libro di Torino il suo ultimo libro, Bellissime (Fandango Libri), al centro di una discussione parlamentare molto accesa che prossimamente diventerà un film prodotto da Fandango. L'appuntamento al Salone è alle 15.00 quando Piccinni verrà presentata dal giornalista dell'Ansa Fabrizio Cassinelli che chiederà all'autrice non solo del suo ultimo libro, ma anche delle importanti novità che la coinvolgono.



E' prevista ad ottobre l'uscita del nuovo libro di Flavia Piccinni sempre per Fandango Libri. Con il nuovo anno invece l'autrice - che ha scelto Lucca per tenere il corso di scrittura "Cercare le parole, per trovare i pensieri" - tornerà in libreria con il suo nuovo romanzo e con la nuova edizione di "Adesso Tienimi", romanzo d'esordio pubblicato nel 2007 che continua a riscuotere successi. Sempre nel 2019 è prevista l'uscita in sala del docufilm "Bellissime" prodotto da Fandango con la regia di Elisa Amoruso.



Flavia Piccinni, già vincitrice del premio Campiello Giovani e finalista al Premio Benedetto Croce. L'autrice è da mesi al centro di un acceso dibattito, politico e non solo, per il suo ultimo libro "Bellissime" che ha suggerito due interrogazioni parlamentari, altrettanti emendamenti alla legge di stabilità, e un DDL presentato in Senato dalla Sen. Anitori con la scrittrice Dacia Maraini. Il libro diventerà un docufilm per Fandango Cinema.

Sono passati dieci anni da quando l'autrice, già vincitrice del Premio Campiello Giovani, aveva pubblicato il suo primo libro "Adesso Tienimi" vincitore del Premio dei Lettori. Dopo sono seguiti "Lo Sbaglio" pubblicato da Rizzoli e "Quel Fiume è la notte" candidato al Premio Strega da Dacia Maraini e Lidia Ravera. "Bellissime" ha riscosso un grande successo di critica e di pubblico, e la finale del Premio Benedetto Croce, insieme alla selezione del Premio Leogrande sono una nuova conferma per il testo.



L'autrice

Flavia Piccinni (Taranto, 1986) scrittrice e giornalista, ha pubblicato i romanzi Lo sbaglio (Rizzoli) e Adesso tienimi (Fazi) e il saggio sulla 'ndrangheta La malavita (Sperling&Kupfer). Ha vinto numerosi premi letterari (fra cui il Campiello Giovani) e radiofonici (l'ultimo è il Marco Rossi per l'impegno civile). È coordinatrice editoriale della casa editrice Atlantide. Collabora con diversi giornali, ed è autrice di documentari per Radio3 Rai e Rai 1. Il suo ultimo romanzo è Quel fiume è la notte (Fandango, 2016). Il suo nuovo libro uscirà a ottobre con Fandango.