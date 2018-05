Giornata di formazione per il reclutamento di sanitari per la tipizzazione HLA

mercoledì, 16 maggio 2018, 10:09

L'Associazione Donatori Midollo Osseo (ADMO) ha come mission la ricerca di molti donatori potenziali di cellule staminali emopoietiche del midollo osseo (CSE) per arricchire il Registro Italiano IBMDR, organo della sanità pubblica. La compatibilità tra donatore e ricevente è valutata in 1:100.000 pertanto servono molti donatori per dare speranze di vita, con l'accesso al trapianto di CSE, a chi è affetto da patologie come la leucemia, i linfomi, il mieloma e molte altre.



L'iscrizione al Registro Italiano dei Donatori di Midollo Osseo avviene tramite la tipizzazione del sistema immunitario del potenziale donatore. Allo stato attuale la tipizzazione HLA può essere effettuata sia tramite prelievo di sangue che tramite prelievo di saliva. Il prelievo di sangue può avvenire solo presso il centro trasfusionale, mentre quello salivare può avvenire anche in sede extra ospedaliera, ad esempio nel corso di incontri presso le università o le scuole. Tale modalità di tipizzazione è sicuramente ben vista dalla nostra Associazione ed è sicuramente viatico per un incremento dei nuovi potenziali donatori di midollo osseo.



I criteri di qualifica dei sanitari abilitati ai prelievi salivari extra ospedalieri sono riportati all'interno del documento "Linee guida per il reclutamento outdoor in conformità alla normativa vigente e agli standard del Registro Nazionale Donatori di Midollo Osseo (IBMDR)". Tra ADMO e IBMDR esiste una collaborazione attiva e proattiva in entrambe le direzioni che, per quanto riguarda la Toscana si manifesta con una partnership con il reparto di Immunogenetica dell'Ospedale Careggi di Firenze ove ha sede il Registro Regionale dei Donatori di Midollo Osseo. In virtù di questa collaborazione, ADMO e il Dott. Rombolà, Direttore del Registro Regionale hanno pertanto dato vita ad un progetto finalizzato al reclutamento e alla formazione di sanitari ADMO abilitati ai prelievi salivari outdoor secondo i criteri delle predette linee guida.



ADMO e il Registro Regionale avvieranno a partire da maggio 2018 una serie di corsi, tenuti dal Dott. Gianni Rombolà finalizzati all'abilitazione professionale di sanitari ADMO. La prima sessione formativa si svolgerà sabato 26 maggio 2018 presso la sede del Cesvot di Lucca in via Mazzini, 70 dalle 10,30 alle 12,30. Per qualsiasi informazione scrivere a admolucca@admotoscana.it