Giornata mondiale della celiachia: menu' speciale "senza glutine" mercoledì in tutte le scuole di Capannori

venerdì, 11 maggio 2018, 15:55

Un menù speciale gluten free per sensibilizzare alunni e famiglie sulla celiachia, patologia che in Italia interessa circa 600 mila persone, e sull'importanza di una dieta specifica. Sarà servito mercoledì 16 maggio, Giornata Mondiale della Celiachia, agli oltre 3200 bambini e bambine che usufruiscono del servizio mensa nelle scuole di Capannori. L'iniziativa, che vede la collaborazione dell'Associazione Italiana Celiachia (Aic), Comune di Capannori e Cir Food, si svolge nell'ambito della Settimana Nazionale della Celiachia.



Il menu del giorno sarà composto da riso al pesto, sformato di verdure, insalata arcobaleno, gallette di riso e yogurth. Agli alunni sarà inoltre distribuito del materiale informativo.



"Riteniamo importante informare e coinvolgere la popolazione sul tema della celiachia e sulla tutela della salute di chi è interessato da questa patologia – commenta l'assessore alle politiche educative, Francesco Cecchetti -. Mercoledì serviremo un menu che farà capire in prima persona alle bambine e ai bambini, con un esempio concreto, di che cosa si compone una dieta senza glutine. Si tratta quindi di un'iniziativa particolarmente rilevante sotto il profilo educativo che farà comprendere agli alunni che anche i coetanei celiaci sono uguali a loro, promuovendo una cultura inclusiva".



L'amministrazione comunale è in prima linea per offrire pasti che tengano conto di particolari esigenze, come intolleranze o allergie alimentari, malattie metaboliche, altre patologie e motivi etico-religiosi. Consegnando a scuola o in Comune l'apposita modulistica corredata da certificato medico (a seconda del caso) è infatti possibile usufruire di una dieta speciale. A Capannori, considerate tutte le scuole a partire dall'infanzia, sono 378 i bambini che possono usufruire di una dieta speciale.



La Settimana della celiachia è giunta alla sua quarta edizione dopo il lancio del 2015 in contemporanea alle iniziative di Expo, l'edizione 2016 dedicata al tema della diagnosi di celiachia e l'edizione 2017 dedicata alla nutrizione. Dal 12 al 20 di Maggio 2018 torna l'evento a cura di AIC che quest'anno è dedicato al tema dei diritti dei celiaci in Italia.