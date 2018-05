Giovedì 10 maggio all'Agorà si terrà l'ultimo incontro del ciclo “La salute a tavola”

Altre notizie brevi

martedì, 8 maggio 2018, 18:17

La confartigianato imprese lucca comunica che a partire dal 25 maggio è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) – relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.

martedì, 8 maggio 2018, 16:37

“Il diritto al lavoro tra attuazione e inattuazione" : è questo il titolo della relazione che terrà venerdì prossimo, presso l’Auditorium della Banca del Monte, il prof. Gian Luca Conti, Ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Pisa.

martedì, 8 maggio 2018, 15:27

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Bridge Lucca festeggia il grande successo della squadra Open che ai campionati italiani di Salsomaggiore Serie A, tenutosi nel ponte a cavallo del primo maggio, ha vinto il proprio girone conquistando la promozione in Eccellenza che le consentirà, il prossimo anno, di lottare per il titolo italiano....

martedì, 8 maggio 2018, 15:26

Giovedì 10 maggio alle 14.30 alla Pia Casa si terrà, con il patrocinio del Comune di Lucca, un incontro formativo sulla “Dichiarazione precompilata” curato dalla Agenzia delle Entrate e finalizzato a rendere ogni cittadino consapevole della possibilità di predisporre in autonomia la propria dichiarazione dei redditi attraverso il sistema telematico...

martedì, 8 maggio 2018, 15:00

A nome della sezione Lega Nord Lucca e piana, il segretario Marcella Maniglia esprime il proprio cordoglio al consigliere di Altopascio Simone Marconi e alla sua famiglia, per la recente scomparsa del padre.-"Non siamo mai pronti a perdere i nostri cari, neanche dopo un lungo periodo di lotta contro una...

martedì, 8 maggio 2018, 13:58

Grande successo per "Arte in cantiere" primo evento che ha avuto luogo in via della Fratta n3 un locale chiuso da anni. Ha accolto le opere di pittura, scultura e ceramica di alcuni artisti Francesco Fella, Fabrizio Barsotti, Giuliana Buonamici, SimoneChelini, Simone Romani, Maria Guida, il tutto accompagnato da interventi...

martedì, 8 maggio 2018, 13:26

Lo sviluppo e la valorizzazione della nautica toscana, insieme alla tutela della sicurezza e dei diritti dei lavoratori saranno gli obiettivi di un protocollo d'intesa al quale è stato deciso di lavorare oggi, al termine di un incontro promosso dal Distretto della nautica, in accordo con il consigliere del presidente...

martedì, 8 maggio 2018, 11:54

L'Associazione Culturale Cesare Viviani in Piazza S.Maria Mura Urbane presenta mercoledì 16 maggio alle 17 la libera conversazione dell'autore Martino De Vita con il libro "Giulia e la Rossa" con la copertina del pittore Fabrizio Barsotti. Ingresso libero.

martedì, 8 maggio 2018, 10:30

Grande musica giovedì 10 maggio alle ore 21 ad Artè con 'Riccardo Arrighini modern quartet' nell'ambito della stagione artistica. Della formazione musicale fanno parte Francesco Felici (sax tenore e soprano, flauto), Daniele Aiello ( tastiere, computer) Riccardo Arrighini (piano, tastiere & elettronica) Matteo Bonti (contrabbasso e basso elettronico) Francesco Bucchioni...

martedì, 8 maggio 2018, 10:14

Da lunedì 7 maggio presso l’ufficio Anagrafe del Comune è possibile richiedere la Carta di Identità Elettronica (CIE). Per il rilascio è necessario fissare un appuntamento chiamando dal lunedì al sabato uno dei seguenti numeri: 0583/211873-866-863.