Giovedì a CasaPound la presentazione del libro "La differenza dei colori di fondo - Lo spirito dei popoli: carattere e identità nazionali"

Altre notizie brevi

mercoledì, 2 maggio 2018, 16:56

Ultimamente è sempre più difficile incontrare il noto scrittore lucchese Bartolomeo Di Monaco a eventi pubblici. Ma per i "Venerdì Letterari" organizzati dal Comune di Capannori in collaborazione con Ecoeventi e Ubik Lucca ha fatto un'eccezione.

mercoledì, 2 maggio 2018, 14:48

Sono i B.K i vincitori della seconda edizione di Artèmica. Il gruppo musicale hard rock di Lucca si è aggiudicato il contest rivolto alle band emergenti della Toscana promosso dal Comune di Capannori e da Final Crew, la cui finale si è svolta ieri (martedì) in piazza Aldo Moro in...

mercoledì, 2 maggio 2018, 13:18

Ecco la programmazione completa del Cineforum Ezechiele a Lucca e Capannori dal 3 al 9 maggio: Giovedì 3 maggio 2018 ore 21.00 Sabato 5 e Domenica 6 maggio ore 21Cinema Artè CapannoriPrime visioniLA CASA SUL MAREdi Robert Guediguian – Francia, 2017 – 93′ conAriane Ascaride, Jean-Pierre DarroussinA Méjan, una cala...

mercoledì, 2 maggio 2018, 12:38

So. Ge. Se. Ter. Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara informa che sono aperte le iscrizioni per un nuovo corso di pasticceria di base che prenderà il via giovedì 17 maggio.

mercoledì, 2 maggio 2018, 11:36

Informazioni utili in lingua Urdu o in Punjabi parlati in Pakistan, in Hindi o in Arabo o in altre lingue africane molto poco conosciute qui da noi come il Pidgin English della Nigeria, l'Ewe, lingua del Ghana, il Mina parlato in Togo, l'Igbo del Biafra, la lingua afro-asiatica Hausa, il...

mercoledì, 2 maggio 2018, 11:20

Controlli più rigorosi sui centri di raccolta e sulle filiere parallele; un maggiore rispetto delle regole e il coinvolgimento di tutti i produttori: solo così la raccolta dei rifiuti elettronici potrà fare un salto di qualità raggiungendo gli obiettivi europei e assicurando un trattamento corretto.

mercoledì, 2 maggio 2018, 09:01

Con interrogazione urgente indirizzata al presidente del Consorzio Toscana Nord, la minoranza chiede la convocazione della assemblea consortile ,dopo quasi "cinque" mesi dall'ultima riunione (21 /12/2017)."Presidente - dichiara, per il gruppo di minoranza, Fortunato Angelini - metta fine, ad una gestione" padronale" del consorzio dopo cinque mesi, convochi l'assemblea! L'interrogazione...

mercoledì, 2 maggio 2018, 08:59

Domenica 6 maggio si svolgerà presso il Museum via Francigena Entry Point Lucca l’ultimo appuntamento con il ciclo Arte Formato Famiglia.La caccia al tesoro, che si svolgerà dalle 15:00 alle 17:00, ci porterà alla scoperta dei dettagli che la città di Lucca nasconde, attraverso una serie di indovinelli e “missioni”...

martedì, 1 maggio 2018, 22:45

Claudio Spinelli, Professore Ordinario di Chirurgia Pediatrica, cattedratico presso l'Università di Pisa, noto a livello internazionale e conosciutissimo a Lucca, perché qui ha operato molti bambini, arriverà nella nostra città questa volta nelle vesti di stimato pittore, esponendo dal 3 al 18 maggio presso Bollicine d'Autore Art Gallery di via...

martedì, 1 maggio 2018, 15:19

Inaugura domenica dalle ore 16.30 alle 20.30 la mostra di pittura scultura e ceramica "Arte in cantiere" in via della Fratta, 3 nel centro storico, in un locale chiuso da anni. Saranno presenti gli artisti Francesco Fella, Fabrizio Basrotti, Giuliana Buonamici, Simone Chelini, Rimone Romani e Maria Guida.