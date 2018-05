Grande successo per "Arte in cantiere"

martedì, 8 maggio 2018, 13:58

Grande successo per "Arte in cantiere" primo evento che ha avuto luogo in via della Fratta n3 un locale chiuso da anni. Ha accolto le opere di pittura, scultura e ceramica di alcuni artisti Francesco Fella, Fabrizio Barsotti, Giuliana Buonamici, SimoneChelini, Simone Romani, Maria Guida, il tutto accompagnato da interventi musicali di mandolino,fisarmonica e poesia . L'idea degli organizzatori Francesco Fella proprietario del fondo, con la collaborazione dell'artista Fabrizio Barsotti ideatori di "Arte in Cantiere" coinvolgendo altri Artisti per dare vita a locali abbandonati da anni. Rispolverare, Riadattare, creare spazi dove tutti possono esprimere se stessi. La speranza sarà quella di coinvolgere il quartiere est di Lucca , via della Fratta, via della Zecca, via del Fosso creando percorsi alternativi. A breve riaprirà il Cantiere d'Arte con il nuovo evento.