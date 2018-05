Guida alla salute in viaggio Paese per Paese”, del Prof. Alberto Tomasi

lunedì, 7 maggio 2018, 19:55

E’ tempo di organizzare vacanze. Abbiamo mai pensato, nel farlo, ad informarci anche su un aspetto assolutamente rilevante ma poco attenzionato come la salute in viaggio?

Ci aiuta per avere semplici ma fondamentali suggerimenti di prevenzione e vigilanza il testo “Guida alla salute in viaggio Paese per Paese”, del Prof. Alberto Tomasi, direttore della locale Area di igiene e salute pubblica della ASL Toscana Nord Ovest. Quella che ci comprende.

Un lavoro assai attento e particolareggiato quello del prof. Tomasi che di ogni Paese, dai piu’ piccoli (Gibuti ad esempio) ai più grandi (Australia ad esempio) ci illustra le caratteristiche piu’ specifiche del Paese – dalla mortalita’ infantile alla alfabetizzazione, al credo religioso praticato in percentuale dei diversi credo e praticanti.

Una tabella di “Informazioni Utili” apre la scheda di ciascun Paese con informazioni sul clima la assistenza sanitaria e le condizioni climatiche più o meno favorevoli alla organizzazione del viaggio in relazione ai fenomeni patologici che potrebbero essere determinati da alcuni fattori patogeni come la tipologia di insetti da cui guardarsi:

Segue una seconda tabell su “I comportamenti corretti” sotto il profilo igienico sanitario accompagnata da due ultime schede su “Vaccinazioni raccomandate” e “Da portare in valigia”.

Dunque un prezioso compagno di viaggio o uno strumento per pianificare al meglio ogni nostra vacanza e non fare che per qualche disattenzione la vacanza si riveli un mezzo incubo.

Venerdì 11 Maggio alle 17.30 presso la Libreria LuccaLibri Caffè Letterario in Viale Regina Margherita, 113 il prof Tomasi illustrerà il suo lavoro editoriale stimolato da Sirio del Grande che lo intervisterà.

Ingresso libero