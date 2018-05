Gym Star conferma l'argento con la squadra Allieve Silver Fgi

mercoledì, 9 maggio 2018, 09:05

Prosegue il testa a testa tra Gym Star e Etruria Prato nelle performances delle Allieve Silver impegnate alle 5 palle nella categoria Base. A Ponsacco la spunta Etruria conquistando il titolo regionale, ma Gym Star si guadagna l'argento dimostrando con una allegra composizione di stare al passo delle avversarie. Sono scese in campo per Gym Star le tre titolari Alyssa Beltrami, Anna Genovali e Ilaria Riccomnini, classe 2006, con le new entries Martina Polloni e Nicole Cabib, classe 2007. Martina e Nicole, che si sono avvicinate al lavoro di squadra allenandosi da riserve, si sono guadagnate l'uscita in gara per questa finale, utilissima per fare esperienza con le varie ginnaste, in vista dei prossimi campionati italiani di Giugno.