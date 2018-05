Il 9 maggio un seminario sulla privacy organizzato da Confartigianato

martedì, 8 maggio 2018, 18:17

La confartigianato imprese lucca comunica che a partire dal 25 maggio è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) – relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.

In estrema sintesi col GDPR:

- Si introducono regole più chiare su informativa e consenso;

- Vengono definiti i limiti al trattamento automatizzato dei dati personali;

- Poste le basi per l’esercizio di nuovi diritti;

- Stabiliti criteri rigorosi per il trasferimento degli stessi al di fuori dell’Ue;

- Fissate norme rigorose per i casi di violazione dei dati (data breach).

Imprese ed enti avranno più responsabilità e, in caso di inosservanza delle regole, le sanzioni andranno da una mera diffida amministrativa ad una multa che potrà arrivare fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato per le imprese più piccole.

Al fine di dare una corretta informazione alle imprese abbiamo organizzato un seminario volto ad illustrare il risvolti e le ricadute di questo regolamento.

Il seminario si svolgerà oggi 9 maggio alle ore 18 presso la sede della nostra Associazione sita in Viale Castracani Trav. IV, n. 84. E vedrà la partecipazione dell’Avv. Martorana dell’omonimo studio e del Maggiore Roberto Rizzi della Guardia di Finanza di Lucca. Ricordiamo infatti, che i controlli saranno effettuati dal Nucleo Privacy della Guardia di Finanza.

Le imprese che da sole, non si sentono in grado di adempiere a tale attività, possono rivolgersi ai nostri uffici, dove nostri esperti sono fin da ora a disposizione per chiarimenti o appuntamenti per una checklist nonchè per il disbrigo di tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento Ue 2016/679.