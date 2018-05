"Il benessere psicofisico. L'arte di coltivare la vita": secondo appuntamento con 50&Più Università

giovedì, 10 maggio 2018, 11:37

5'&Più Università comunica che venerdì 11 maggio ci sarà il secondo imperdibile appuntamento col dottor Franco Nocchi "Il benessere psicofisico. L'arte di coltivare la vita". Metodi pratici e presupposti teorici per vivere la prevenzione attraverso uno stile di vita che favorisca l'armonia e il giusto equilibrio. Il primo incontro ha avuto un grande seguito di pubblico, che ha assistito con molto interesse all'esposizione del dott. Nocchi, docente universitario di "Medicina Tradizionale Cinese", di "Teoria e Tecnica delle Arti Marziali", di "Psicopedagogia dei gruppi" e di "Psicologia del comportamento" e molto altro. Interverrà anche il dott. Giovanni Paterni, specialista in Cardiologia ed Agopuntura. Palazzo Sani (Via Fillungo 121) ore 16,00.