Il comune di Lucca aderisce alla settimana della celiachia

venerdì, 11 maggio 2018, 12:46

Il comune di Lucca aderisce alla "Giornata senza glutine nelle mense scolastiche" promossa dall'Associazione Italiana Celiachia, che prevede un menu "gluten free" per tutti i bambini che usufruiscono del servizio di ristorazione scolastica.

In accordo con l'AIC, nell'ambito della "settimana della celiachia" (dal 12 al 20 maggio), è stato individuato il giorno di giovedì prossimo 17 maggio per proporre a tutti i bambini che frequentano le scuole comunali un menu a base di alimenti che per loro natura sono senza glutine: riso alle zucchine, hamburger con insalata e, al posto del pane, gallette di riso. Saranno in totale 3.300 i pasti senza glutine che verranno consumati in 42 scuole di tutto il territorio comunale.

L'iniziativa ha lo scopo di proporre una esperienza di totale condivisione fra i bambini, in modo da sensibilizzarli sul tema della celiachia e della dieta senza glutine, proprio in un momento importante della loro giornata come è quello dello stare a tavola.

Agli alunni delle scuole primarie verrà consegnato un segnalibro a tema.