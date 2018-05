"Il diritto al lavoro secondo la costituzione": appuntamento venerdì all'auditorium della banca del Monte

martedì, 8 maggio 2018, 16:37

“Il diritto al lavoro tra attuazione e inattuazione" : è questo il titolo della relazione che terrà venerdì prossimo, presso l’Auditorium della Banca del Monte, il prof. Gian Luca Conti, Ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Pisa. Una riflessione approfondita e complessiva sul dettato costituzionale che ci permetterà di capire meglio, come mai la mancanza di un lavoro dignitoso e sicuro abbia pesato così tanto su intere generazioni di giovani e meno giovani, come sia potuto accadere che in Italia più che in altri paesi persista una situazione così grave da togliere a molte persone prospettive e progetti per il proprio futuro. Accanto ad un’analisi dal punto di vista del diritto, l’intervento di Maurizio Brotini della Segreteria regionale della CGIL che , secondo l’impostazione data a tutto il ciclo di conferenze, ci fornirà da un osservatorio assolutamente imprescindibile che è quello dei lavoratori, il punto di vista di chi è in trincea tutti i giorni. “Questi incontri” afferma la presidente di Anpi Lucca Rosalba Ciucci “vogliono essere sicuramente e prima di tutto un’occasione di conoscenza della Costituzione ai cui principi la nostra azione di cittadini deve essere sempre improntata , ma anche un’opportunità per interpretare correttamente la realtà che stiamo vivendo e migliorarla. “Questa iniziativa, sul rispetto di un diritto sancito dalla costituzione, a 70 anni dalla sua entrata in vigore ed in particolare sul diritto al lavoro è quanto mai importante e necessario anche per la nostra città che ha visto, negli ultimi giorni, di nuovo, il verificarsi di episodi di aggressione e di azioni violente e prevaricatrici . Stabilire che il lavoro non è un’elargizione, non è un favore che viene concesso, non è a qualunque rischio per la propria sicurezza, è frutto di una cultura i cui fondamenti sono stati posti dagli uomini e dalle donne che hanno lottato per la nostra liberazione dalla dittatura e per la costruzione della nostra democrazia” conclude Rossano Rossi Segretario CGIL Lucca