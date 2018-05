Inaugura la mostra "Essentia" nella chiesa di Santa Giulia

Altre notizie brevi

giovedì, 3 maggio 2018, 15:08

Fratelli d'Italia scalda i motori in vista delle elezioni amministrative di Capannori 2019 e l'imperativo è perseguire l'unità del centrodestra. A farsi garante del procedimento di unione è l'Onorevole Riccardo Zucconi che intende confrontarsi costantemente con i naturali alleati e con il Segretario Provinciale FdI Marco Chiari che approfondisce: "La...

giovedì, 3 maggio 2018, 15:02

Si terrà sabato 5 maggio, a partire dalle ore 15, l'ottava edizione del Premio Cerruglio, l'unico concorso letterario italiano di saggistica sulle tematiche della Difesa e della Sicurezza, organizzato dalla Sezione UNUCI (Unione Nazionale degli Ufficiali in Congedo d'Italia) di Lucca e che ha visto, negli anni, la partecipazione di...

giovedì, 3 maggio 2018, 14:26

Sarà inaugurata sabato 5 maggio alle ore 11 nell'atrio della sede comunale di piazza Aldo Moro la mostra personale dell'artista capannorese Gabriele Vicari.

giovedì, 3 maggio 2018, 14:26

Sarà presente anche il progetto di educazione alimentare 'Trofeo della frutta' nato per incentivare il consumo della frutta durante la merenda scolastica all'iniziativa 'Comunità si diventa' la Festa degli orti di Lucca e Capannori in programma sabato 5 maggio nella casermetta dell' Orto Botanico di Lucca con la partecipazione del...

giovedì, 3 maggio 2018, 14:25

Venerdì 4 maggio alle ore 21 si terrà, nell'auditorium della biblioteca "Il Melograno" di San Leonardo in Treponzio, l'incontro "Naturopatia e osteopatia: un beneficio per tutte le età" a cura di Guglielmo Pellegrino. Da sempre le terapie naturali costituiscono una preziosissima risorsa in grado di costruire quotidianamente il nostro benessere...

giovedì, 3 maggio 2018, 11:47

Nell'ambito dell'iniziativa 'Oasi aperta", l'oasi wwf Bosco del Bottaccio domenica 6 maggio 'si fa in quattro'. Sono infatti in programma visite guidate alle 9, alle 11, alle 14. 30 e alle 16.30. Per una migliore gestione della visita, dato che l’accesso è consentito a un massimo di 25 persone per...

giovedì, 3 maggio 2018, 11:34

Domenica 6 maggio alle ore 17.30 nella Chiesa di S.Maria Assunta a Tofori si terrà la presentazione del libro 'Tofori. Un paese, un'immagine, una fede' a cura di Sandra Baldassarri e Renato Monacci edito nella collana 'Capannori, persone e comunità.

giovedì, 3 maggio 2018, 11:04

Si inaugura domenica 6 maggio in via della Fratta n3 l'esposizione "Arte in Cantiere". Espongono le loro opere di pittura, scultura e ceramica Francesco Fello, Fabrizio Barsotti, Simone Chelini, Giuliana Buonamici, Maria Guida, Simone Romani in un locale chiuso da anni, con musica e un piccolo rinfresco. Ingresso libero.

giovedì, 3 maggio 2018, 10:38

Domenica 6 maggio. Escursione al Monte Croce sulle Alpi Apuane. Partendo dal paese di Palagnana, saliremo fino ai prati e alla vetta del Monte Croce (1312 m), per ammirare le straordinarie fioriture e i bellissimi panorami apuani.

giovedì, 3 maggio 2018, 10:07

Si tiene il 4, 5 e 6 maggio il terzo mercato artigianale che la Cna organizza in collaborazione con Piazzarte. L'appuntamento è previsto in piazza Napoleone a Lucca e vedrà la presenza di oltre trentacinque stand con prodotti di diverso tipo: dalle borse ai foulard, dai prodotti dolciari alla bigiotteria.