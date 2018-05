Incontro conclusivo del Progetto di Educazione alla legalità- Camera di Commercio di Lucca e Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca a Massa Carrara

Altre notizie brevi

mercoledì, 9 maggio 2018, 16:09

Artigianato di qualità, prodotti frutto del saper fare e del talento dei maestri della creatività: questo è "Il nuovo mercato della domenica" che approderà ad Altopascio, in via Cavour, dalle 9 alle 20, ogni seconda domenica del mese, a partire dal 13 maggio.

mercoledì, 9 maggio 2018, 15:52

Si è insediato oggi - mercoledì 9 maggio - il nuovo Segretario Generale della Provincia di Lucca e del Comune di Capannori dott. Giuseppe Ascione, proveniente dal Comune di Livorno.

mercoledì, 9 maggio 2018, 15:43

Questa mattina gli assessori Francesco Cecchetti e Lia Miccichè in rappresentanza dell'amministrazione comunale hanno deposto una corona di alloro alla targa, che si trova nella piazza del palazzo municipale, in ricordo di Aldo Moro e della sua scorta.

mercoledì, 9 maggio 2018, 15:35

L'attraversamento pedonale presente alla sortita di San Martino, all'interno del Centro storico, può risultare pericoloso: occorre quindi, quanto prima, modificarlo. E' la raccomandazione che il capogruppo di Sinistra con Tambellini, Daniele Bianucci, ha avanzato ieri sera (martedì 8 maggio), durante il Consiglio comunale.

mercoledì, 9 maggio 2018, 15:03

mercoledì, 9 maggio 2018, 14:35

Pd e “Viviamo Altopascio” rispondono all'opposizione con un breve comunicato stampa in merito ai dati del bilancio consuntivo 2017: "A parte i commenti gastronomici e le battute fuori luogo, che suscitano sempre una certa ilarità, e dimenticando l’inconsistenza dei 23 anni di amministrazione Marchetti, dal comunicato stampa dell'opposizione si capisce...

mercoledì, 9 maggio 2018, 11:52

Venerdì 11 alle ore 21 la Compagnia Nuovo Teatro 2000 metterà in scena ad Artè "Plaza Suite" commedia brillante di Neil Simon (per gentile concessione della MTP Concessionari Associati s.r.l. Roma) per la regia di Fabrizio Primucci.

mercoledì, 9 maggio 2018, 10:04

Lucca Creative Hub, un progetto del comune di Lucca finalizzato alla costruzione di un luogo per la cultura, il lavoro e l'innovazione sociale all'interno dell'ex Manifattura Tabacchi, promuove un questionario per conoscere le vostre idee: “Quali sono le difficoltà principali che incontri nella ricerca di un lavoro?, Quali sono i...

mercoledì, 9 maggio 2018, 09:09

Quando l’attività fisica fa bene al corpo, alla mente e anche all’ambiente. Domenica 13 maggio, giornata Nazionale del Volontariato, l’appuntamento è per le ore 8.30, davanti all’Ego City Fit Lab di Via Carlo Del Prete con il primo Ego Plogging.

mercoledì, 9 maggio 2018, 09:05

Prosegue il testa a testa tra Gym Star e Etruria Prato nelle performances delle Allieve Silver impegnate alle 5 palle nella categoria Base. A Ponsacco la spunta Etruria conquistando il titolo regionale, ma Gym Star si guadagna l'argento dimostrando con una allegra composizione di stare al passo delle avversarie.