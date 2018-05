Iscrizioni aperte per un nuovo corso di addetto alla conduzione di carrelli elevatori

giovedì, 10 maggio 2018, 12:11

So. Ge. Se. Ter. Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara informa che sono aperte le iscrizioni per un nuovo corso di addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi, ovvero sia i cosiddetti "muletti". Il corso avrà una durata di 12 ore e si svolgerà all'interno della sede Confcommercio di Lunata (via della Madonnina, 33/b). Le date saranno quelle di martedì 22, martedì 29 e mercoledì 30 maggio, in orario 14,30 – 18,30. Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi agli uffici di Confcommercio Lucca (referente Simona Ghelfi, 0583/473131 ghelfisimona@confcommercio.lu.it).