Kid Pass Days al Museo della Cattedrale di Lucca

Altre notizie brevi

venerdì, 11 maggio 2018, 14:49

A seguito della formazione della sezione della Lega ad Altopascio- Montecarlo, la responsabile provinciale del tesseramento Sabrina Pellegrini afferma la presenza constante sul territorio da parte del movimento e vista la massiccia affluenza manifestata ai banchetti dei gazebo organizzati nelle principali piazze il 5, 6 maggio; annuncia che tale iniziativa...

venerdì, 11 maggio 2018, 14:26

Il programma di questa settimana del Cinema Artè di Capannori prevede la prima visione assoluta del film francese La mélodie e il capolavoro di Woody Allen, Io e Annie, presentato in versione originale e restaurata, sotto la supervisione dello stesso Allen.

venerdì, 11 maggio 2018, 14:03

A un anno dal conferimento del titolo di "Città" a Capannori da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, domani (sabato 12 maggio) alle ore 10.30 nella sala consiliare si svolgerà la cerimonia di consegna della prima edizione del Premio Città di Capannori.

venerdì, 11 maggio 2018, 13:05

Martedì 15 maggio alle ore 21, al Ristobar "Pane e olio" in via di Carraia 182 a Carraia si terrà un'assemblea pubblica sul tema della sicurezza del territorio rivolta ai cittadini delle frazioni di Carraia, Parezzana e Toringo.

venerdì, 11 maggio 2018, 12:49

In riferimento alle segnalazioni arrivate da alcune zone di Lucca e del territorio provinciale, Enel Energia intende fornire alcuni consigli utili per difendersi dalle truffe e riconoscere i veri incaricati.Per quanto riguarda l’attività di teleselling, Enel Energia ricorda che dal 1° giugno 2017 non effettua più chiamate per acquisire nuovi...

venerdì, 11 maggio 2018, 12:46

Il comune di Lucca aderisce alla "Giornata senza glutine nelle mense scolastiche" promossa dall'Associazione Italiana Celiachia, che prevede un menu "gluten free" per tutti i bambini che usufruiscono del servizio di ristorazione scolastica.

venerdì, 11 maggio 2018, 11:36

Domenica 13 maggio torna il tradizionale appuntamento dell'edizione primaverile della fiera di San Concordio, l'appuntamento dedicato al commercio del quartiere promosso dalla Confesercenti Toscana Nord e dall’Anva. Alla fiera è prevista la presenza di 70 banchi ambulanti provenienti dalla Lucchesia e da tutta la Toscana che si dislocheranno lungo il...

venerdì, 11 maggio 2018, 11:21

Scarti tessili che da rifiuti diventano fashion, imballaggi che trovano una nuova vita nell'arredo urbano, fondi di caffè usati per coltivare funghi, lombrichi utilizzati per concimare il terreno: sono solo alcuni esempi di economia circolare che rendono virtuosa la Regione Toscana.

venerdì, 11 maggio 2018, 11:18

A Santa Maria del Giudice un uomo, dipendente di una ditta che stava effettuando dei lavori ad una casa, è caduto da un ponteggio. Ha subito un trauma toracico, ma è rimasto sempre cosciente.Sul posto è intervenuto l'elisoccorso Pegaso. Il paziente dovrebbe essere trasportato a Cisanello.

venerdì, 11 maggio 2018, 10:55

Venerdì 18 maggio dalle ore 20 presso il ristorante La Griglia del Mare in viale Europa 797 a Lucca l'Onorevole Riccardo Zucconi avrà il piacere di incontrare i suoi elettori, gli iscritti e i simpatizzanti e iscritti a Fratelli d'Italia di Lucca-Piana e Mediavalle Garfagnana.