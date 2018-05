La Croce Verde di Lucca celebra i 125 anni al Cinema Moderno

sabato, 19 maggio 2018, 08:46

Quadri di Antonio Possenti in esposizione, proiezione di filmati, presentazione di una borsa di studio universitaria: questo e molto altro ancora in un’unica serata, aperta a tutta la cittadinanza, per celebrare i 125 anni della Croce Verde a Lucca. L’appuntamento è per lunedì 21 maggio, alle ore 21, al Cinema Moderno.

Nel corso dell’evento verrà proiettato, per la prima volta in pubblico, il video integrale realizzato dall’associazione in collaborazione con il video maker Simone Rabassini e gli studenti del Liceo artistico “Passaglia”, nell’ambito del progetto “Aria Fresca” finanziato dal Cesvot. Si tratta della versione estesa del video che, in questi giorni, ha spopolato sul web ed ha aperto le proiezioni in tutti i cinema di Lucca.

Prevista poi l’inaugurazione di una mostra di quadri del pittore Antonio Possenti. L’artista è stato infatti per molti anni volontario della Croce Verde di Lucca, contribuendo ad iniziative culturali e illustrando le copertine del giornalino Solidarietà.

Chiuderà la serata il doveroso ricordo del presidente emerito Piero Mungai, recentemente scomparso. E proprio intitolata al dottor Mungai sarà la borsa di studio universitaria che il Consiglio di Amministrazione dell’associazione intende istituire; la presidente Elisa Ricci presenterà le caratteristiche e le modalità di attribuzione di questo importante contributo.